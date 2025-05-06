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Виллы в Новях-Винодолски, Хорватия

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17 объектов найдено
Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Красивый особняк с бассейном и видом на море в Гризане, ок. 4 км от моря, с дальним видом на…
$622,736
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 508 м²
Фантастическое поместье в Брибире, Винодолска Опчина, площадью 4646 кв.м. земли, с теннисным…
$2,38 млн
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Вилла в Klenovica, Хорватия
Вилла
Klenovica, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Очаровательная вилла современного дизайна, построенная несколько лет назад в Кленовице! Он р…
$752,541
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вилла с бассейном, первый ряд от моря в Смоквице, район Нови Винодолски! Замечательный вид н…
$1,42 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Продается вилла в Трибале, район Нови Винодолски, ок. 3 км от моря. Общая площадь 200 кв.м. …
$826,540
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Красивая вилла с бассейном и панорамным видом на море, остров Крк, около 900 метров от моря!…
$1,30 млн
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 250 м²
Вилла в Нови Винодольски всего в 50 метрах от моря с бассейном и гаражом! Редкое местоположе…
$1,02 млн
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 710 м²
Эта великолепная вилла расположена прямо на берегу моря в районе Нови Винодолски! Вилла имее…
$2,26 млн
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Вилла в Кленовице всего в 200 метрах от моря, с видом на море и остров Крк! Общая площадь 24…
$869,565
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 388 м²
Эксклюзивная вилла с бассейном в стадии строительства, всего в 150 метрах от моря на полуост…
$681,649
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Роскошная вилла с крытым и открытым бассейном и видом на море и остров Крк в Грижане, ок. 3,…
$1,36 млн
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 220 м²
Две современные двухквартирные виллы в Грижане-Белград, Винодолска Опчина, с двумя бассейнам…
$1,64 млн
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Нови Винодольски – дом с бассейном, в 100 метрах от моря! Этот потрясающий дом площадью 200 …
$701,993
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Прекрасная новая современная вилла с видом на море в окрестностях Цриквеницы! Вилла располож…
$1,70 млн
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 388 м²
Эксклюзивная новая современная вилла в стадии строительства всего в 150 метрах от моря на по…
$681,649
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Исключительная новая вилла в 100 метрах от моря в Нови Винодолски! В нашем эксклюзивном объя…
$707,654
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Роскошная вилла в Брибире, район Нови Винодолски! Общая площадь 150 кв.м. Земельный участок …
$968,814
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