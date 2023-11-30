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Виллы в Grad Omis, Хорватия

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8 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в celina, Хорватия
Вилла 4 комнаты
celina, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 520 м²
Омиш, роскошная отдельная вилла площадью 300 м2 с бассейном 66 м2, построенная в 2021 году н…
€2,10 млн
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Вилла 4 комнаты в Lokva Rogoznica, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Lokva Rogoznica, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 520 м²
Omiš, luxurious detached villa with floor plan area of 300 m2 with a pool area of 66 m2, bui…
€2,10 млн
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Вилла 4 спальни в celina, Хорватия
Вилла 4 спальни
celina, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
€1,30 млн
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Вилла 8 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Borak, Хорватия
Вилла 8 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Borak, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается красивая трехэтажная вилла, общей площадью 817,52 м2, расположенная в тихом месте …
€1,25 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Borak, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Borak, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается новая красивая вилла с видом на море, расположенная в оживленном туристическом при…
€1,70 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Borak, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Borak, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продать крестовину не только положены, но не по, не по, не по, не по, не по.  Цокольный этаж…
€1,70 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 комнат в Lokva Rogoznica, Хорватия
Вилла 5 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Омиш Роскошная отдельностоящая вилла общей площадью 350м2, построенная в 2021 году. на учас…
€1,70 млн
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Вилла 5 комнат в Lokva Rogoznica, Хорватия
Вилла 5 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
Омиш Роскошная отдельно стоящая вилла общей площадью 330м2, построенная в 2020 году. на уча…
€1,70 млн
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Параметры недвижимости в Grad Omis, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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