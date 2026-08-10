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Виллы в Opcina Tar Vabriga, Хорватия

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5 объектов найдено
Вилла в Vabriga, Хорватия
Вилла
Vabriga, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
$722,437
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Вилла 4 комнаты в Vabriga, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Vabriga, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
www.biliskov.com  ID: 13771 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
$1,61 млн
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Вилла 4 комнаты в Vabriga, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Vabriga, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
www.biliskov.com  ID: 13803 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
$1,33 млн
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в Frata, Хорватия
Вилла 5 комнат
Frata, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 203 м²
www.biliskov.com  ID: 13773 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
$1,85 млн
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Вилла 4 комнаты в Frata, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Frata, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
www.biliskov.com  ID: 13770 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
$1,50 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Tar Vabriga, Хорватия

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