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Виллы в Opcina Tar-Vabriga, Хорватия

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3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Тар, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Тар, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
www.biliskov.com  ID: 13770 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
€1,40 млн
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Вилла 5 комнат в Тар, Хорватия
Вилла 5 комнат
Тар, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
www.biliskov.com  ID: 13304 Каштелир, городская вилла с бассейном, сауной и тренажерным зал…
€1,25 млн
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Вилла 5 комнат в Тар, Хорватия
Вилла 5 комнат
Тар, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 403 м²
www.biliskov.com  ID: 13305 Каштелир, городская вилла с бассейном, сауной и тренажерным зал…
€1,25 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Tar-Vabriga, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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