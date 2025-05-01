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Виллы в Opcina Murter Kornati, Хорватия

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5 объектов найдено
Вилла в Муртер, Хорватия
Вилла
Муртер, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 700 м²
Две красивые новые виллы на полуострове Муртер всего в 50 метрах от моря с крытым бассейном,…
$5,13 млн
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Вилла в Opcina Murter Kornati, Хорватия
Вилла
Opcina Murter Kornati, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Фантастическая ультрасовременная вилла на первой линии моря в районе Ражань! Великолепный со…
$4,58 млн
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Вилла в Муртер, Хорватия
Вилла
Муртер, Хорватия
Площадь 545 м²
Уникальная прибрежная усадьба с прямым выходом к пирсу из двух причалов и пляжной линии на п…
$3,22 млн
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Вилла в Муртер, Хорватия
Вилла
Муртер, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Эксклюзивная роскошная вилла с панорамным видом на море в Муртере — всего в 250 метрах от пл…
Цена по запросу
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Вилла в Opcina Murter Kornati, Хорватия
Вилла
Opcina Murter Kornati, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
В очаровательном городе Ражань в настоящее время ведется строительство новой виллы современн…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Opcina Murter Kornati, Хорватия

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