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Виллы в Grad Makarska, Хорватия

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Макарска
15
Makarska rivijera
7
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29 объектов найдено
Вилла в Veliko Brdo, Хорватия
Вилла
Veliko Brdo, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Четыре супер-современных виллы с бассейнами в районе Макарской ривьеры!Головокружительный ви…
$1,38 млн
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Вилла в Подгора, Хорватия
Вилла
Подгора, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 302 м²
Феноменальная современная элегантная вилла в привлекательном месте элитного туристического к…
$2,20 млн
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Необычайно привлекательная новая вилла современного дизайна с панорамным видом на море украш…
$1,48 млн
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 6
Площадь 900 м²
Описание объекта: В тихом и востребованном месте недалеко от центра Макарски расположена иск…
$1,36 млн
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Описание объекта: В тихом месте с захватывающими видами был создан дом, сочетающий в себе ко…
$1,26 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Veliko Brdo, Хорватия
Вилла
Veliko Brdo, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Замечательная недавно построенная вилла с бассейном в районе Велико Брдо знаменитой Макарски…
$865,331
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Вилла в Подгора, Хорватия
Вилла
Подгора, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Абсолютно уникальная - потрясающая новая вилла в новом кондоминиуме в Башка-Воде, всего в 15…
$2,54 млн
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Вилла в Подгора, Хорватия
Вилла
Подгора, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Элегантная недавно построенная современная вилла в кубическом стиле с бассейном в деревне Ба…
$799,412
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 409 м²
Новая впечатляющая вилла с видом на море в районе Велико Брдо в Макарске, ок. 900 метров от …
Цена по запросу
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Романтичная вилла с бассейном и джакуззи на возвышенности над суетной Макарской с прекрасным…
$1,06 млн
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Вилла в Подгора, Хорватия
Вилла
Подгора, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
Вилла редкой красоты в Бреле всего в 250 метрах от прекрасных пляжей, в окружении сосен, с б…
Цена по запросу
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Элегантная средиземноморская вилла с подогреваемым бассейном и панорамным видом на море в Ма…
$673,621
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Новая вилла с бассейном на продажу в небольшой деревне Растовац, в муниципалитете Загвозд, п…
$909,202
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Великолепная новая современная вилла на продажу в Макарске, всего в 850 метрах от пляжа! Он …
$1,15 млн
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Вилла в Подгора, Хорватия
Вилла
Подгора, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Роскошная вилла в Башка-Воде рядом с пляжем, с потрясающим видом на море всего в 150 метрах …
$1,57 млн
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Красивая вилла в аутентичном далматинском стиле всего в 200 метрах от моря, с очаровательным…
$909,202
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Вилла в Veliko Brdo, Хорватия
Вилла
Veliko Brdo, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Современная двухквартирная вилла в отличном месте в районе Велико Брдо города Макарска. Расп…
$972,103
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Вилла в Veliko Brdo, Хорватия
Вилла
Veliko Brdo, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Роскошная вилла на продажу в Макаарске с потрясающим открытым видом на море, предлагающая ид…
$1,66 млн
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Вилла в Veliko Brdo, Хорватия
Вилла
Veliko Brdo, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 417 м²
Удивительная недавно построенная современная вилла с бассейном и панорамным видом на море на…
$1,73 млн
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Вилла в Подгора, Хорватия
Вилла
Подгора, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 386 м²
Сенсационная новая роскошная вилла с бассейном в очень желательном месте в 500 метрах от мор…
$1,77 млн
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Вилла в Подгора, Хорватия
Вилла
Подгора, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Недавно построенная роскошная вилла с бассейном - прекрасное место в Башка-Воде, туристическ…
$2,70 млн
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Вилла в Veliko Brdo, Хорватия
Вилла
Veliko Brdo, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Макарска, район Велико Брдо предлагает строящиеся двухуровневые виллы всего в 1,2 км от моря…
$865,331
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Эта роскошная вилла расположена в исключительно спокойном районе Дражнице недалеко от Макарс…
$800,555
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Очаровательная ультрасовременная вилла в привлекательном месте в очень популярном туристичес…
$1,14 млн
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Вилла в Veliko Brdo, Хорватия
Вилла
Veliko Brdo, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
В одном из самых желанных мест на хорватском побережье, над Макарской Ривьерой, на высотах В…
$766,246
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Исключительная современная вилла в отличном месте с прекрасным панорамным видом на море и ос…
$1,14 млн
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Вилла 5 комнат в Макарска, Хорватия
Вилла 5 комнат
Макарска, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
www.biliskov.com  ID: 13622 Макарска, Велико Брдо Роскошная отдельно стоящая вилла новой п…
$1,50 млн
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Вилла 3 комнаты в Макарска, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
MAKARSKA, комфортабельная двухуровневая трехкомнатная квартира, 90,21 м2 с лоджией около 5 м…
$409,482
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Вилла 15 комнат в Макарска, Хорватия
Вилла 15 комнат
Макарска, Хорватия
Число комнат 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 050 м²
www.biliskov.com  ID: 13621 Макарска, Велико Брдо Три роскошные отдельно стоящие виллы нов…
$4,50 млн
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Параметры недвижимости в Grad Makarska, Хорватия

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