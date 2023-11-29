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Виллы в Grad Makarska, Хорватия

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6 объектов найдено
Вилла 15 комнат в Veliko Brdo, Хорватия
Вилла 15 комнат
Veliko Brdo, Хорватия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 050 м²
www.biliskov.com  ID: 13621 Макарска, Велико Брдо Три роскошные отдельно стоящие виллы нов…
€3,90 млн
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Вилла 5 комнат в Veliko Brdo, Хорватия
Вилла 5 комнат
Veliko Brdo, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
www.biliskov.com  ID: 13622 Макарска, Велико Брдо Роскошная отдельно стоящая вилла новой п…
€1,30 млн
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Вилла 4 спальни в Макарска, Хорватия
Вилла 4 спальни
Макарска, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
€1,000,000
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Вилла 3 спальни в Макарска, Хорватия
Вилла 3 спальни
Макарска, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 155 м²
€900,000
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Вилла 4 спальни с Spalni в Макарска, Хорватия
Вилла 4 спальни с Spalni
Макарска, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Расположение: Макарска Пляж: 100м Аэропорт: 130 км Этажи: 3 Внутреннее пространство: 300м2 Р…
€1,15 млн
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Вилла 3 комнаты с Spalni, под аренду в Макарска, Хорватия
Вилла 3 комнаты с Spalni, под аренду
Макарска, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
MAKARSKA, комфортабельная двухуровневая трехкомнатная квартира, 90,21 м2 с лоджией около 5 м…
€330,000
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Параметры недвижимости в Grad Makarska, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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