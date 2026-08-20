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Виллы в Opcina Solta, Хорватия

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7 объектов найдено
Вилла в Necujam, Хорватия
Вилла
Necujam, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Редкая недвижимость на первой линии на острове Шолта - вилла с участком 2000 м2! Расположен …
$1,58 млн
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Вилла в Grohote, Хорватия
Вилла
Grohote, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Уникальная современная вилла на первой линии к морю на острове Шолта!Вилла находится на заве…
Цена по запросу
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Вилла в Necujam, Хорватия
Вилла
Necujam, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Новый роскошный курорт в 1-м ряду в окружении первозданной средиземноморской природы в волше…
$1,72 млн
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Вилла в Necujam, Хорватия
Вилла
Necujam, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 278 м²
Роскошная вилла на продажу на острове Шолта – эксклюзивная недвижимость с видом на море в Да…
$1,39 млн
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Вилла в Necujam, Хорватия
Вилла
Necujam, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 230 м²
Готовая к заселению роскошная вилла с видом на море на острове Шолта – всего 80 м от моря!Эк…
$925,958
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Вилла в Necujam, Хорватия
Вилла
Necujam, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 828 м²
Очаровательная современная вилла на 1-й линии как часть нового роскошного курорта, окруженно…
$4,46 млн
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TekceTekce
Вилла в Necujam, Хорватия
Вилла
Necujam, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Современная вилла в спокойной обстановке на Шолте, примерно в 1 км от моря!Уютно расположенн…
$2,29 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Solta, Хорватия

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