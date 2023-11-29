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Виллы в Opcina Solta, Хорватия

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается прекрасная трехэтажная вилла на острове Шолта, всего в 200 м от моря. Вилла была п…
€550,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 17 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Necujam, Хорватия
Вилла 17 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Necujam, Хорватия
Комнаты 17
Количество этажей 3
Продается гостевой треъэтажный дом, расположенный в тихом месте в 30 м от моря в приморской …
€1,15 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с Spalni в Donje Selo, Хорватия
Вилла 4 спальни с Spalni
Donje Selo, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 189 м²
Расположение: остров Солта Построен: 2017 Внутреннее пространство: 189м2 Размер участка: 879…
€750,000
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Вилла 4 спальни с Spalni в Gornje Selo, Хорватия
Вилла 4 спальни с Spalni
Gornje Selo, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 279 м²
Вы ищете традиционный истрийский каменный дом? Это может быть просто подходящее место для ва…
€790,000
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Параметры недвижимости в Opcina Solta, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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