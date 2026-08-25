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Виллы в Opcina Okrug, Хорватия

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3 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Округ, Округ Горни, отдельно стоящая вилла ок. 200 м2 на 3 этажах, на участке 466 м2. …
$1,10 млн
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Вилла 5 комнат в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 5 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Мы продаем роскошную виллу в Округе Горни на острове Чиово в престижном месте недалеко от мо…
$1,82 млн
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Вилла в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Мы продаем новую роскошную виллу с бассейном в Округе Горни, остров Чиово, южная сторона. Кв…
$1,56 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Okrug, Хорватия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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