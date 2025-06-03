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Виллы в Городе Загребе, Хорватия

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24 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Загреб, Бийеник Прекрасная четырехкомнатная квартира на первом этаже здания, построенного в …
$480,607
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Вилла 6 комнат в Город Загреб, Хорватия
Вилла 6 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 728 м²
Ремете, Чешневец Красивая семейная вилла с бассейном общей площадью 727,97 м2, построенная …
$1,37 млн
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Вилла 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
www.biliskov.com ID 15049Загреб, Млинови Роскошная четырехкомнатная двухуро…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
www.biliskov.com ID: 14726Максимир, СребрнякРоскошный трехкомнатный пентхаус площадью 140 м²…
$904,000
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Вилла 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 425 м²
Пантовчак Роскошная и современная семейная вилла с бассейном общей жилой площадью 425 м2, н…
$2,86 млн
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Вилла в Город Загреб, Хорватия
Вилла
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Строящийся элитный семейный дом, Загреб, район Мала Млака! Новые стандарты хорватской роскош…
$905,230
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Вилла 6 комнат в Город Загреб, Хорватия
Вилла 6 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Загреб, Чрномерец Красивая двухэтажная шестикомнатная квартира площадью 240 м2, на первом и…
$1,02 млн
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Вилла 6 комнат в Город Загреб, Хорватия
Вилла 6 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 520 м²
www.biliskov.com ID: 14492 Шалата, роскошная вилла Уникальная роскошная вилла площадью 520…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Город Загреб, Хорватия
Вилла 5 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Загреб, ул. Бабоничева Роскошно меблированная пятикомнатная квартира НКП площадью 258 м2 на…
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в Город Загреб, Хорватия
Вилла 7 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
$1,26 млн
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Вилла в Город Загреб, Хорватия
Вилла
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Красивая вилла с крытым бассейном в Загребе, Шестине! Эта потрясающая роскошная вилла, распо…
$1,20 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Город Загреб, Хорватия
Вилла
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Красивая вилла площадью 400 м2 в уникальном месте Загреба, Горни Град! Загреб, Горни Град, п…
$1,64 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Город Загреб, Хорватия
Вилла
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 385 м²
Очаровательный семейный дом в Загребе, Грачани! Это великолепная недвижимость площадью 385 м…
$981,575
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
www.biliskov.com  ID: 13760 Пантовчак Роскошная отдельная вилла площадью 600м2, построенна…
Цена по запросу
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Вилла в Город Загреб, Хорватия
Вилла
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 423 м²
Современная, семейная, роскошная вилла на участке 1351м2, в окружении зелени и изолирована о…
$1,01 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
www.biliskov.com  ID: 14087 Подслеме, пик Шестинского Четырехкомнатная, двухэтажная кварти…
$699,169
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Вилла 5 комнат в Город Загреб, Хорватия
Вилла 5 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
www.biliskov.com  ID: 14088 Подслеме, пик Шестинского Пятикомнатная, двухэтажная квартира,…
$691,159
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Вилла в Город Загреб, Хорватия
Вилла
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 368 м²
Исключительное предложение для Загреба! Идеальный выбор! В командном положении на земельном…
$1,19 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла 10 комнат в Город Загреб, Хорватия
Вилла 10 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 10
Площадь 400 м²
Салат, Сребрняк Отдельностоящая городская вилла 400 м2 на участке 700 м2, построенная в 202…
$2,52 млн
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Вилла 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
www.biliskov.com ID 15068 Загреб, Горний Буковац Прекрасная четырёхкомнатная квартира площад…
$326,127
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Вилла 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Загреб, Испания,   Красивый четырехкомнатный пентхаус НКП 90 м2 на втором этаже в строящем…
$486,329
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Вилла 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Загреб, Горни Стеньевец   Прекрасная трехкомнатная квартира НКП 72.11 на первом этаже дома…
$257,468
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Вилла в Город Загреб, Хорватия
Вилла
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Строящаяся роскошная семейная вилла с бассейном в Загребе, Шестине! Это красивая семейная ви…
$1,09 млн
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Вилла в Город Загреб, Хорватия
Вилла
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Красивая вилла 300 м2 на земельном участке 770 м2 в Загребе, элитный район Тушканац! Загреб,…
$1,91 млн
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Параметры недвижимости в Городе Загребе, Хорватия

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