Виллы в Новях-Винодолски, Хорватия

4 объекта найдено
Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Новая современная вилла на первой линии у моря в Смоквице, район Нова Винодольска!Район идеа…
$2,35 млн
Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 250 м²
Вилла в Нови Винодольски всего в 50 метрах от моря с бассейном и гаражом! Редкое местоположе…
$1,12 млн
Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Нови Винодольски – дом с бассейном, в 100 метрах от моря! Этот потрясающий дом площадью 200 …
$731,888
Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 288 м²
Современная вилла Sea-View с бассейном - Нови Винодольски!Расположенная в тихой и желательно…
$1,42 млн
