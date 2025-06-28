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Виллы в Makarska rivijera, Хорватия

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4 объекта найдено
Вилла в Подгора, Хорватия
Вилла
Подгора, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Элегантная недавно построенная современная вилла в кубическом стиле с бассейном в деревне Ба…
$795,190
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Вилла в Подгора, Хорватия
Вилла
Подгора, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 302 м²
Феноменальная современная элегантная вилла в привлекательном месте элитного туристического к…
$2,21 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Подгора, Хорватия
Вилла
Подгора, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 386 м²
Сенсационная новая роскошная вилла с бассейном в очень желательном месте в 500 метрах от мор…
$1,79 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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TekceTekce
Вилла в Подгора, Хорватия
Вилла
Подгора, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
Вилла редкой красоты в Бреле всего в 250 метрах от прекрасных пляжей, в окружении сосен, с б…
$576,225
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Параметры недвижимости в Makarska rivijera, Хорватия

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