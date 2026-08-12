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Виллы в Grad Zadar, Хорватия

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Задар
37
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40 объектов найдено
Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
Роскошная современная вилла на первой линии на Ривьере Задара – Эксклюзивная прибрежная жизн…
$9,23 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Откройте для себя виллу своей мечты в Хорватии на продажу – потрясающая вилла первой линии в…
$2,80 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 425 м²
Великолепная новая вилла в стиле палаццо расположена в небольшой деревне, всего в нескольких…
$1,38 млн
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TekceTekce
Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Строящийся комплекс из трех роскошных современных вилл с беспрепятственным видом на море в р…
$1,15 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Красивая дизайнерская новая вилла в маленьком городке в районе Задара, с видом на море! Вилл…
$1,56 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 311 м²
Великолепная роскошная вилла с открытым видом на море в районе Задара примерно в 800 метрах …
$1,49 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Современная вилла с оригинальным бассейном недалеко от Задара на первой линии от пляжа, ок. …
$1,45 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
Лучшее предложение! Продается новая современная вилла с бассейном в Затоне недалеко от Задар…
$1,37 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Вилла для отдыха с бассейном в Дебеляке, недалеко от Сукошана и Задара, ок. 3 км от моря. Пр…
$588,421
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 169 м²
Эта красивая вилла для отдыха расположена в тихом месте, всего в 4 км от туристического мест…
$865,331
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 357 м²
Представляем вашему вниманию потрясающую современную виллу на первой линии моря, расположенн…
$3,37 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Продается очаровательная ультрасовременная роскошная вилла, расположенная в нескольких метра…
Цена по запросу
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 237 м²
Эта роскошная высокотехнологичная вилла расположена в Далмации, в Привлаке, на первой линии …
$4,04 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Предлагаем красивую каменную виллу у моря на острове Пашман на первой линии моря с прекрасны…
$1,62 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Продается новая современная вилла недалеко от Задара с видом на море, всего в 200 метрах от …
$1,27 млн
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Вилла в Petrcane, Хорватия
Вилла
Petrcane, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 м²
Новая вилла с бассейном в известном туристическом местечке Петрчане недалеко от Задара!Расст…
$1,05 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Продается роскошная вилла в самом центре Привлаки, одного из самых привлекательных городков …
$1,75 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 313 м²
В живописном далматинском городке, всего в 13 км от исторического города Задар, строится рос…
$2,57 млн
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Вилла в Veli Iz, Хорватия
Вилла
Veli Iz, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 208 м²
Вилла с немедленным доступом к пляжу на острове Иж, Вели Иж – роскошный отдых с бассейном, о…
$2,02 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 355 м²
Великолепная новая вилла с бассейном в центре Задара! Вид на море!Супер-современная архитект…
$2,34 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 214 м²
 Современная вилла, расположенная прямо у моря с подогреваемым бассейном, находится в с…
$1,70 млн
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Вилла в Kozino, Хорватия
Вилла
Kozino, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Современная роскошная вилла на продажу недалеко от Задара – тихое место рядом с моремОткройт…
$1,11 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Потрясающая вилла крепостного типа с закрытым садом и бассейном, окраина Задар! Общая площа…
$1,13 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Прекрасная ультрасовременная вилла класса люкс на первой линии моря, всего в нескольких шага…
$3,40 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
Комплекс из 12 роскошных вилл с открытым видом на море недалеко от Задара, примерно в 1 км о…
Цена по запросу
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 453 м²
Скидка! Старая цена была 2,8 миллиона евро, новая цена - 2,4 миллиона евро!Роскошная вилла в…
$2,74 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 350 м²
Сверкающая шампанским роскошная вилла для отдыха в районе Задара! Общая площадь этой удивите…
Цена по запросу
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 277 м²
На продажу предлагается одна из самых привлекательных вилл в регионе Задар, расположенная в …
$2,23 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Новый комплекс из 12 роскошных вилл на естественном склоне, обеспечивающем прекрасный открыт…
$1,43 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Роскошная современная вилла во втором ряду к морю в районе Задара!В этом районе древнегречес…
$3,18 млн
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Параметры недвижимости в Grad Zadar, Хорватия

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