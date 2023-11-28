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Виллы в Задар, Хорватия

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8 объектов найдено
Вилла 6 спален в Kozino, Хорватия
Вилла 6 спален
Kozino, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 650 м²
€1,15 млн
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Вилла 8 спален в Kozino, Хорватия
Вилла 8 спален
Kozino, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
€2,00 млн
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Вилла 2 спальни в Kozino, Хорватия
Вилла 2 спальни
Kozino, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€570,000
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Вилла 4 спальни в Kozino, Хорватия
Вилла 4 спальни
Kozino, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
€2,25 млн
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Вилла 3 спальни в Kozino, Хорватия
Вилла 3 спальни
Kozino, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€1,15 млн
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Вилла 5 спален в Kozino, Хорватия
Вилла 5 спален
Kozino, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 730 м²
Вилла расположена в 20 км от Задара. Внутреннее пространство: 730м2 Наружное пространство: 4…
€980,000
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Вилла 3 спальни с Spalni в Kozino, Хорватия
Вилла 3 спальни с Spalni
Kozino, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Расположение: Новиград Аэропорт Земуник-18км Пляж-300м Ресторан-1км Магазин-500м Внутреннее …
€1,10 млн
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Вилла 5 спален с Spalni в Kozino, Хорватия
Вилла 5 спален с Spalni
Kozino, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Расположение: Задар Море: 2,5 км Внутреннее пространство: 210м2 Размер участка: 100…
€1,000,000
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Параметры недвижимости в Задар, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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