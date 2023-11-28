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Виллы в Сплит, Хорватия

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11 объектов найдено
Вилла 5 спален в Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален
Grad Split, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 285 м²
€550,000
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Grad Split, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
СТРОЯЩАЯСЯ ЭЛИТНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ Продается элитная вилла на этапе строительства, расп…
€1,56 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Split, Хорватия
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
For sale a spacious, richly equipped villa, located in a quiet location in one of the elite …
€4,30 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Grad Split, Хорватия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается роскошная новая вилла, расположенная на холме в пригороде Сплита. Вилла состоит из…
€1,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален с видом на море, с подвалом, с парковка в Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален с видом на море, с подвалом, с парковка
Grad Split, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
We mediate in sale of luxurious villa under construction, located close to Split. It's locat…
€1,55 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с Spalni в Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни с Spalni
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Расположение: Сплит Регион Построен: 2019 Аэропорт: 23 км Море: 5 км Центр города: 13 км Пол…
€1,10 млн
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Вилла 5 спален с Spalni в Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален с Spalni
Grad Split, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 582 м²
Расположение: Сплит Центр города: 10 км Море: 7 км Аэропорт: 20 км Интерьер: 585м2 Размер уч…
€1,80 млн
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Вилла 8 спален с Spalni в Grad Split, Хорватия
Вилла 8 спален с Spalni
Grad Split, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 436 м²
Расположение: Сплита Море: 5км Центр города: 15 км Внутреннее пространство: 436м2 Размер уча…
€2,39 млн
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Вилла 4 спальни с Spalni в Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни с Spalni
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Расположение: Сплит Море: 6 км Центр города: 8 км Внутреннее пространство: 310м2 …
€1,40 млн
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Вилла 4 спальни в Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вилла в Сплите, вид на море
€750,000
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Вилла 3 спальни с Spalni в Grad Split, Хорватия
Вилла 3 спальни с Spalni
Grad Split, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Расположение: SplitBeach: 3kmСупермаркет: 2kmAirport: 30kmSplit центр: 15km Спальни: 3Ван…
€750,000
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Параметры недвижимости в Сплит, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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