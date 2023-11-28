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Виллы в Лабин, Хорватия

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5 объектов найдено
Вилла 5 спален в Vinez, Хорватия
Вилла 5 спален
Vinez, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
€1,30 млн
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Вилла 5 спален в Vinez, Хорватия
Вилла 5 спален
Vinez, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
€1,10 млн
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Вилла 4 спальни в Vinez, Хорватия
Вилла 4 спальни
Vinez, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 243 м²
€885,000
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Вилла 4 спальни в Vinez, Хорватия
Вилла 4 спальни
Vinez, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
€1,29 млн
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Вилла 4 спальни в Лабин, Хорватия
Вилла 4 спальни
Лабин, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
Город Лабин на вершине холма является одним из самых привлекательных в Истрии. Лабин также м…
€1,29 млн
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Параметры недвижимости в Лабин, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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