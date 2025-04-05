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Виллы в Opcina Omisalj, Хорватия

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3 объекта найдено
Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Недавно построенный дом всего в 25 метрах от моря! – В этом объекте недвижимости есть две кв…
$1,64 млн
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 191 м²
Двухквартирная современная вилла в Омишале на Крке, всего в 500 метрах от моря, с бассейном!…
$742,196
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Продается красивая вилла с чарующей аурой в Омишале на острове Крк! Общая площадь 260 кв.м. …
$927,745
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Opcina Omisalj, Хорватия

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