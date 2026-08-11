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Виллы в Риеке, Хорватия

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44 объекта найдено
Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 463 м²
Красивая вилла первой линии в Кралевице!Расположенная в первой линии застройки у моря, всего…
$2,40 млн
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 792 м²
Исключительное частное поместье в Хорватии с двумя домами, бассейном и утвержденным строител…
$788,897
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Вилла с бассейном в Шмрике, Кралевица, недалеко от Риеки, с впечатляющим видом на море, ок. …
$685,178
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
БАКАР, КРАСИЦА – Ремонтированная вилла с бассейном и большим садом недалеко от Риеки!Располо…
$742,667
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Эта эксклюзивная современная вилла в Кострена, Риека, является отдельным объектом, расположе…
$2,20 млн
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Роскошная двухквартирная вилла Кострена – старинный популярный прибрежный город, впервые упо…
Цена по запросу
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 242 м²
Новый элитный комплекс из 4 зданий с бассейнами, на 2-й линии моря, всего в 80 метрах от лин…
$1,32 млн
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
Роскошная вилла в Кострене (район Главани) с захватывающим панорамным видом на 360 градусов!…
$1,56 млн
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 8
Площадь 400 м²
Солидная роскошная вилла с бассейном и прекрасным видом на море! Эта замечательная вилла рас…
Цена по запросу
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Со скидкой! Старая цена 1 млн евро, новая цена 900 000 евро! Продается фантастическая вилла …
$1,04 млн
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Мы содействуем продаже редкого отдельно стоящего дома в черте города, откуда открывается пот…
Цена по запросу
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 422 м²
РИЕКА - МАРТИНКОВАЦ - ВОЗМОЖНОСТЬ! - редкость в предложении Хотите недвижимость с видом на К…
$1,35 млн
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Сказочная деревянная вилла с бассейном и оздоровительным центром в Горски Котар! Вилла 220 к…
$994,031
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Вилла с бассейном на продажу в одном из самых живописных мест Горского Котара, недалеко от о…
$716,658
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Роскошное зимнее шале с крытым бассейном в самом сердце природы Горски Котар - идеальная гор…
$726,218
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Вилла с бассейном и панорамным видом на море в Риеке, Мартинковац Близость шоссе и местных д…
$1,22 млн
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Красивая современная вилла на второй линии домов по улице миллионеров в Кострене! Просто зел…
$2,19 млн
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Красивая вилла с бассейном и панорамным видом на море, остров Крк, около 900 метров от моря!…
$1,32 млн
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
КАСТАВ – Загородный дом с просторным земельным участком, бассейном и инвестиционным потенциа…
Цена по запросу
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Эксклюзивная прибрежная недвижимость представляет роскошную виллу на берегу моря, выставленн…
$4,12 млн
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Роскошная вилла с видом на море в Кралевице, Шмрика, на окраине Риеки! Общая площадь 380 кв.…
$1,06 млн
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Красивый зимний дом в Мркопале, Горский Котар, с видом на долину! В самом сердце живописного…
$628,411
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Две двухквартирные виллы в стадии строительства в Кострене - престижном пригороде Риеки! Вил…
$1,38 млн
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Изучите уникальную возможность приобрести роскошную недвижимость в регионе Кварнер с этой вп…
$822,647
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Полудомная вилла с бассейном рядом с морем в Кралевице, всего в 200 метрах от берега!Отлично…
$606,135
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 369 м²
Современная вилла в престижном районе Кострена всего в нескольких километрах от областного ц…
$2,19 млн
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Эксклюзивная роскошная вилла на продажу в Национальном парке Плитвицкие озера – самый прести…
Цена по запросу
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 750 м²
Роскошная вилла с бассейном на продажу в Риеке! Прекрасный вид на море! Впечатляющая вилла в…
$3,37 млн
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Потрясающая вилла на первой линии моря в пригороде Риеки! Элитное место, рядом с парковкой …
Цена по запросу
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Семейная вилла с бассейном, панорамным видом на море и двумя апартаментами в Кострене недале…
$1,77 млн
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Параметры недвижимости в Риеке, Хорватия

Недорогая
Элитная
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