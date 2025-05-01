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Виллы в Задаре, Хорватия

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7 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Grad Zadar, Хорватия
Вилла 7 комнат
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
www.biliskov.com  ID: 13469 Задар, Дикло Отдельная вилла площадью 600м2, построенная в 200…
$1,42 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Вилла для отдыха с бассейном в Дебеляке, недалеко от Сукошана и Задара, ок. 3 км от моря. Пр…
$587,100
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 453 м²
Роскошная вилла в Дикло, Задар, с прекрасным видом на море, ок. 500-600 метров от моря, на в…
$3,19 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла 16 комнат в Grad Zadar, Хорватия
Вилла 16 комнат
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 16
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Продаётся вилла на самом берегу адриатического моря. Вилла имеет красивый и просторный двор …
$2,02 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 350 м²
Сверкающая шампанским роскошная вилла для отдыха в районе Задара! Общая площадь этой удивите…
Цена по запросу
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла 12 комнат в Grad Zadar, Хорватия
Вилла 12 комнат
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 12
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
$1,86 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
ЭЛЕГАНТНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ В БИБИНЬЕ, ХОРВАТИЯ Представляем вашему вниманию уникаль…
$646,411
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Параметры недвижимости в Задаре, Хорватия

с видом на море
Недорогая
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