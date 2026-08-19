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Виллы в Водице, Хорватия

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11 объектов найдено
Вилла в Водице, Хорватия
Вилла
Водице, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 530 м²
Роскошная вилла новой постройки в Водице недалеко от Шибеника, расположенная на 1-й линии мо…
$3,60 млн
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Вилла в Srima, Хорватия
Вилла
Srima, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Цена упала с 999 999 евро до 950 000 евро! Откройте для себя эту очаровательную виллу, изыск…
$1,09 млн
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Вилла в Водице, Хорватия
Вилла
Водице, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Роскошная отдельная городская вилла всего в 400 метрах от моря и пляжа, в самом сердце Водиц…
$857,738
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Вилла в Водице, Хорватия
Вилла
Водице, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
Строящаяся роскошная двухквартирная вилла с панорамным видом на море и острова в популярном …
$761,492
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Вилла в Srima, Хорватия
Вилла
Srima, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 163 м²
Описание объекта: В популярном приморском районе Шрима строится современный двухквартирный д…
$558,306
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Вилла в Водице, Хорватия
Вилла
Водице, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 391 м²
Красивая современная вилла на начальном этапе строительства, расположенная в тихом месте в 7…
$1,57 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Водице, Хорватия
Вилла
Водице, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Красивая вилла в районе Водице с прекрасным видом на море! Эта потрясающая вилла, расположен…
$1,60 млн
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Вилла в Водице, Хорватия
Вилла
Водице, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 377 м²
Роскошная вилла в Водице всего в 700 метрах от моря с потрясающим видом на море в составе но…
$1,57 млн
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Вилла в Водице, Хорватия
Вилла
Водице, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Архитектурный шедевр всего в 500 метрах от моря в суперпопулярных Водице недалеко от Шибеник…
$1,09 млн
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Вилла в Водице, Хорватия
Вилла
Водице, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Экстравагантная вилла на продажу в Водице всего в 900 метрах от моря и центра города!Водице …
$1,10 млн
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Вилла в Водице, Хорватия
Вилла
Водице, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Просторная вилла для большой семьи или туристическая недвижимость на продажу в Водице с вели…
$1,15 млн
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