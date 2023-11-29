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Виллы в Grad Crikvenica, Хорватия

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3 объекта найдено
Вилла 6 спален в Kotor, Хорватия
Вилла 6 спален
Kotor, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 540 м²
€3,75 млн
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Вилла 4 спальни в Dramalj, Хорватия
Вилла 4 спальни
Dramalj, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Этот очаровательный город Цриквеница расположен в округе Приморье-Горски Котар, на вершине А…
€935,000
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Вилла 9 спален в Kotor, Хорватия
Вилла 9 спален
Kotor, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
€715,000
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Параметры недвижимости в Grad Crikvenica, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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