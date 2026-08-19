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Виллы в Висе, Хорватия

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5 объектов найдено
Вилла в Вис, Хорватия
Вилла
Вис, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Привлекательная вилла с бассейном, расположенная в живописном месте на южной стороне одного …
Цена по запросу
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Вилла в Вис, Хорватия
Вилла
Вис, Хорватия
Площадь 240 м²
Продается редкая вилла на острове Вис – жемчужине Хорватии! Элегантная вилла в тихом месте н…
$1,11 млн
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Вилла в Вис, Хорватия
Вилла
Вис, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
ОСТРОВ ВИС, РУКАВАЦ – Элегантная отдельная вилла с бассейном и видом на море, в шаговой дост…
$914,920
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Вилла в Вис, Хорватия
Вилла
Вис, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Скидка! Цена упала с 690 000 евро до 538 000 евро!Очаровательная вилла с тремя спальнями пре…
$622,325
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Вилла в Вис, Хорватия
Вилла
Вис, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 215 м²
Удивительная вилла на берегу моря на острове Вис с 2 квартирами и великолепными террасами с …
$1,37 млн
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