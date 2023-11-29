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Виллы в Grad Vis, Хорватия

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Podstrazje, Хорватия
Вилла 3 спальни
Podstrazje, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Grad Vis, Хорватия
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Grad Vis, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается двухэтажный дом возле моря, расположенный на склоне холма в тихой бухте на острове…
€1,30 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Параметры недвижимости в Grad Vis, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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