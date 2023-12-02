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Виллы в Город Умаг, Хорватия

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19 объектов найдено
Вилла со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Crveni Vrh, Хорватия
Вилла со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Crveni Vrh, Хорватия
Площадь 300 м²
Beautiful villas for sale from 250 to 450 sqm. Villas are located within the Petram Resort …
€2,00 млн
в месяц
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Вилла 8 спален в Monterol, Хорватия
Вилла 8 спален
Monterol, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 285 м²
€1,99 млн
в месяц
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Вилла 11 комнат в Murine, Хорватия
Вилла 11 комнат
Murine, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 820 м²
Умаг, вилла с потенциалом! Вилла состоит из 2 зданий, общей площадью 820 м2, на участке зем…
€2,20 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Savudrija, Хорватия
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Savudrija, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается роскошная вилла, находящаяся в самом сердце элитного курорта в Северной Истрии. Ви…
€10,00 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Умаг, Хорватия
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Умаг, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продается прекрасная вилла, расположенная на эксклюзивной локации резиденциальной зоны Умага…
€2,00 млн
в месяц
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Monterol, Хорватия
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Monterol, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
We proudly present a brand new 5 star villa for sale on the beach in Umag. The villa …
€1,25 млн
в месяц
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Вилла 8 спален с Spalni в Monterol, Хорватия
Вилла 8 спален с Spalni
Monterol, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Расположение: UmagSea: 30mCity center: 50m Внутреннее пространство: 400м2 Размер участка:…
€2,00 млн
в месяц
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Вилла 2 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Krizine, Хорватия
Вилла 2 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Krizine, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается отдельно стоящий дом с бассейном, всего в 5 км от моря. Он был полностью отремонти…
€320,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Monterol, Хорватия
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Monterol, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Продается новая красивая вилла с бассейном, в 4 км от моря. Он имеет площадь 160 м2 и распол…
Цена по запросу
в месяц
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Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Basanija, Хорватия
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Basanija, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
We sell a beautiful modern villa with swimming pool, only 30 m from the sea, in a tourist vi…
€1,50 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Monterol, Хорватия
Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Monterol, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Эксклюзивная современная вилла на пляже !!!! Эксклюзивная вилла с частным пляжем на продажу,…
Цена по запросу
в месяц
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Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Monterol, Хорватия
Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Monterol, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
Роскошные виллы Farkaš, Хорватия, продают роскошную дизайнерскую виллу в гольф-курорте Kempi…
Цена по запросу
в месяц
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Вилла 4 спальни с Spalni в Monterol, Хорватия
Вилла 4 спальни с Spalni
Monterol, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Эксклюзивное предложение! Роскошные виллы Farkaš, Хорватия, продают роскошную дизайнерску…
€9,00 млн
в месяц
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Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Crveni Vrh, Хорватия
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 915 м²
Уникальная возможность в Хорватии! Роскошь в Истрии! Продается 5 типов вилл на гольф-к…
Цена по запросу
в месяц
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Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Crveni Vrh, Хорватия
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 895 м²
Уникальная возможность в Хорватии! Роскошь в Истрии! Продается 5 типов вилл на гольф-курор…
Цена по запросу
в месяц
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Вилла 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Monterol, Хорватия
Вилла 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Monterol, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 514 м²
A unique opportunity in Croatia! Luxury in Istria! For sale 5 type of villas in the go…
Цена по запросу
в месяц
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Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Monterol, Хорватия
Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Monterol, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 967 м²
Уникальная возможность в Хорватии! Роскошь в Истрии! Продается 5 видов вилл на гольф-к…
Цена по запросу
в месяц
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Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Savudrija, Хорватия
Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Savudrija, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
The modern architecture of this villa blended perfectly with the location where it is locate…
Цена по запросу
в месяц
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Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Monterol, Хорватия
Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Monterol, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
Вилла состоит из первого и первого этажей. На первом этаже находится большая кухня с обеденн…
€1,15 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Город Умаг, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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