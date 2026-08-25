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Виллы в Городе Умаге, Хорватия

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Умаг
111
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123 объекта найдено
Вилла в Savudrija, Хорватия
Вилла
Savudrija, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Роскошная современная вилла V16 рядом с морем в Савудрии – 263 м², в 300 метрах от пляжаЭта …
$2,02 млн
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Прекрасная вилла с бассейном в селе Каройба в Мотовунской долине! Общая площадь виллы 250 кв…
$648 614
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Два каменных дома с бассейном и видом на Мотовун в Опртале! Опрталь - истрийский город, расп…
Цена по запросу
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 303 м²
Современная вилла с тремя апартаментами и бассейном в районе Умага! Умаг, самый западный гор…
$1,03 млн
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Современный одноэтажный дом с бассейном, всего в 100 метрах от моря!Расположенный в Умаге, с…
$1,32 млн
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
УМАГ – Современный отдельно стоящий одноэтажный дом с бассейном, на продажу полностью меблир…
$752 341
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TekceTekce
Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 318 м²
Необыкновенная вилла с особенным дизайном и панорамным видом в районе Момжан-Буйе, известном…
Цена по запросу
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 222 м²
Добро пожаловать в святилище роскоши и отдыха – в эту изысканную полувиллу, идеально располо…
Цена по запросу
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Вилла в районе Умага в 300 метрах от моря! Общая площадь 210 кв.м. Земельный участок 340 кв.…
$1,13 млн
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 452 м²
Роскошная вилла с крытым бассейном в 5***** звездочном курорте в районе Умага!Строительство …
$3,28 млн
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 200 м²
Инвестируйте в премиальную прибрежную недвижимость в Истрии с этой современной роскошной вил…
$868 086
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 227 м²
Каменные дома на продажу в Опртале – скрытая жемчужина Истрии! Расположенный в самом сердце …
$611 853
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Истрия, Умаг – вилла с бассейном, предлагающая полную приватность, окруженная зеленью и расп…
$770 848
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Добро пожаловать в оазис роскоши и релаксации, добро пожаловать в эту прекрасную двухквартир…
Цена по запросу
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Роскошное поместье с панорамным видом на Мотовун – инвестиционная возможность на 10,000 м²!О…
Цена по запросу
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Замечательная вилла в районе Мотовуна, просто идеальна! Мотовун — город, полный культурных …
Цена по запросу
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
Семейная вилла в Буйе с панорамным видом и бассейном, недалеко от границы со Словенией! Вилл…
Цена по запросу
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 435 м²
Уютно расположенный в идиллическом сердце истрийской сельской местности, Мотовун — это мирна…
$2,73 млн
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Редкая вилла на первой линии моря в Умаге с видом на открытое море и город Умаг! Общая площа…
$2,16 млн
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Вилла в Savudrija, Хорватия
Вилла
Savudrija, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 327 м²
Современная роскошная вилла у моря – V40 рядом с Умагом, всего 400 м от пляжа!Расположенная …
$2,32 млн
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Очаровательная вилла на продажу в романтичном Мотовуне, предлагающая потрясающие виды, споко…
$789 119
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 758 м²
Уникальное жилое и коммерческое поместье: вилла + дом с рестораном + старый дом + земельный …
Цена по запросу
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Красивый отель с официальными 4-звездочными звездами всего в 300 метрах от моря, через зелен…
$1,54 млн
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Деревенская вилла с бассейном и большим садом в районе Бузета! Бузет – небольшой городок, ра…
$776 944
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 355 м²
Это предложение премиальной недвижимости включает в себя замечательно просторное прибрежное …
$1,40 млн
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Двухквартирная вилла с бассейном в районе Момьян. Красивая деревенская вилла, расположенная …
$765 518
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
В районе Буйе начат новый проект из 4-х похожих таунхаусов с бассейном. Строительство будет …
$626 505
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Великолепная новая вилла в районе Умага, в 300 метрах от моря! Общая площадь 250 кв.м. Земел…
$2,14 млн
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 332 м²
Роскошная вилла с бассейном в Будже – в 11 км от моря, в живописной обстановке!Средневековый…
$1,60 млн
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Вилла в Savudrija, Хорватия
Вилла
Savudrija, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 279 м²
Современная роскошная вилла на продажу в Савудрии, Истрия – 300 метров от пляжаЭта потрясающ…
$2,48 млн
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Параметры недвижимости в Городе Умаге, Хорватия

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