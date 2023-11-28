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Виллы в Grad Porec, Хорватия
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28 объектов найдено
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Вилла 4 комнаты
Grad Porec, Хорватия
4
3
154 м²
www.biliskov.com ID: 13771 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
€1,40 млн
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Вилла 4 комнаты
Grad Porec, Хорватия
4
3
152 м²
www.biliskov.com ID: 13772 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
€1,45 млн
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Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
4
6
470 м²
€3,50 млн
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Вилла 6 спален
Пореч, Хорватия
6
4
224 м²
€737,000
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Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
4
3
170 м²
€590,000
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Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
4
4
348 м²
€1,70 млн
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Вилла 5 спален
Пореч, Хорватия
5
4
370 м²
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пореч, Хорватия
4
5
203 м²
На полуострове Истрия в западной Хорватии Пореч является популярным летним курортом. Евфрази…
€1,50 млн
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Вилла 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Пореч, Хорватия
7
7
450 м²
Пореч - город, где в течение всего года вы можете найти место для отдыха, развлечений, спорт…
€1,30 млн
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Вилла 6 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Varvari, Хорватия
6
4
180 м²
На берегу полуострова Истрия в западной Хорватии Пореч является излюбленным летним отдыхом. …
€675,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Пореч, Хорватия
11
4
1 400 м²
€990,000
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Вилла 2 спальни
Kadumi, Хорватия
2
2
242 м²
Пореч - популярный летний курорт на побережье полуострова Истрия в западной Хорватии. В исто…
€615,000
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Вилла 7 спален
Varvari, Хорватия
7
8
520 м²
В тихом месте всего в 6 км от центра Пореча и в 3 км от моря, Это красивая недавно построенн…
€1,10 млн
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Вилла 5 спален
Kukci, Хорватия
5
3
380 м²
Вилла расположена в тихом месте со всеми удобствами, все же в тихом месте, которое обеспечив…
€665,000
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Вилла 4 спальни
Nova Vas, Хорватия
4
4
170 м²
Эта современная вилла с бассейном находится в непосредственной близости от Пореча, в 4 км от…
€870,000
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Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3
4
165 м²
Вилла состоит из 3 спален и четырех ванных комнат с жилой площадью 165 м2 на участке 650 м2.…
€530,000
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Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3
4
150 м²
Этот со вкусом оформленный дом состоит из гостиной 150 м2 и сада 650 м2. На первом этаже рас…
€620,000
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Вилла 6 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Varvari, Хорватия
6
5
174 м²
Продается красивая современная вилла в 5 км от центра Пореча в тихом месте. Вилла имеет площ…
€740,000
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Вилла 6 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Varvari, Хорватия
6
5
199 м²
Роскошная недвижимость Фаркаша продает красивую современную виллу в 5 км от центра Пореча в …
€780,000
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Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Пореч, Хорватия
5
5
240 м²
Вилла с современным дизайном, состоящая из: гостиной, полностью оборудованной кухни с обеден…
€675,000
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Вилла 5 спален с Spalni
Пореч, Хорватия
5
31
400 м²
Расположение: Водице, Хорватия Построен: 2008 Аэропорт: 20 км Море: 2 км Центр города: 1 км …
€1,40 млн
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Вилла 4 спальни с Spalni
Пореч, Хорватия
4
21
240 м²
Расположение: Порек, Истрия Построен: 2003 Аэропорт: 18 км Море: 7 км Центр города: 8 км…
€721,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Пореч, Хорватия
4
4
160 м²
Отдельная вилла с бассейном на двух этажах, с общей площадью 160 м2 и 1000 м2 ландшафтного с…
€620,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пореч, Хорватия
3
3
170 м²
10 км от Порека и моря, в очень хорошем месте, есть эта уникальная отдельная вилла 170 м2 - …
€630,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Пореч, Хорватия
4
4
200 м²
Мы продаем уникальную истрийскую виллу с бассейном общей площадью 200 м2, расположенную на д…
€635,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с бассейном, с садом
Пореч, Хорватия
4
4
169 м²
Дом был построен в 1740 году и полностью отремонтирован в 1994 году и украшен стильной антик…
€515,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Пореч, Хорватия
3
2
180 м²
Вилла расположена на двух этажах общей площадью 180 м2 и ландшафтным садом общей площадью 66…
€470,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Пореч, Хорватия
3
3
170 м²
Продается деревенская истрийская вилла с бассейном, полностью окруженным природой в изолиров…
€520,000
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Параметры недвижимости в Grad Porec, Хорватия
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