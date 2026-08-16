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Виллы в Порече, Хорватия

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264 объекта найдено
Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Красивая вилла в районе Пореча, в 3 км от моря и пляжей! Общая площадь 140 кв.м. Земельный у…
$972,103
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 266 м²
Просторная недвижимость в районе Пореча ок. 3 км от пляжей на этапе ROH-BAU. Здание 226 кв.м…
$1,21 млн
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Вилла с бассейном в окружении природы и зелени принадлежит небольшому сообществу новых совре…
Цена по запросу
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
К продаже предлагается рустикальный каменный дом в Вишняне, Истрия, с бассейном, гаражом и б…
$771,231
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Эта эксклюзивная современная вилла с бассейном в районе Свети Ловреч представляет собой перв…
$771,231
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Продается прекрасная вилла недалеко от Пореча, всего в 4 км от моря! Общая площадь 165 кв.м.…
$659,341
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Очаровательная каменная вилла с бассейном на продажу в Светом Ловреце, всего в 12 км от пляж…
$1,35 млн
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 189 м²
Дом с прекрасным бассейном в Порече! Общая площадь 189 кв.м. Земельный участок 450 кв.м. На …
$914,052
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Площадь 100 м²
Новый таунхаус на побережье Хорватии Представляем вашему вниманию исключительную возможност…
$584,079
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Средиземноморский дом в Визинаде, Истрия, на продажу с бассейном и панорамными видами предст…
$796,368
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Расположенный на холме с потрясающим видом на холмистые поля, виноградники, оливковые рощи и…
$663,317
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Две виллы с общим бассейном в Боначи, район Пореча! Виллы имеют общую площадь 381,61 м2. Общ…
$1,03 млн
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 585 м²
Роскошный каменный дворец с бассейном на продажу в Вишняне! Эта красивая копия традиционных …
$2,37 млн
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 216 м²
Современная очаровательная вилла в Нова Вас, Бртонигла, в стадии строительства! Общая площад…
$1,37 млн
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Очаровательная вилла с частным бассейном, окруженная природой и спокойствием, всего в 11 км …
$651,262
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Дом с привлекательным дизайном и бассейном в районе Пореча! Общая площадь составляет ок. 212…
$948,329
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Новая строящаяся вилла в Порече будет готова в конце 2024 года, строительство начнется в сен…
$817,710
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Вилла традиционного дизайна в Вишняне, в 16 км от моря! Общая площадь 198 кв.м. Земельный уч…
Цена по запросу
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Новая вилла с бассейном в Вишняне недалеко от Пореча! Вилла состоит из первого и второго эта…
$1,49 млн
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Вилла в Baderna, Хорватия
Вилла
Baderna, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
ИСТРИЯ, ПОРЕЧ – Семейный дом с двумя квартирами и просторным садом, всего в 10 км от моря – …
$794,082
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Мы элитный кондоминиум из нескольких вилл с бассейнами предлагаем строящуюся виллу SMART HOM…
$648,574
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
ПОРЕЧ - Средиземноморский дом с бассейном, в 5 км от моря!Жилая площадь: 172 м2 Площадь учас…
$760,528
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Строящаяся вилла с двумя квартирами и бассейном в районе Пореча! Это вилла в стиле ро-бау пл…
$754,954
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 251 м²
На продажу предлагается премиум вилла с частным бассейном, расположенная в 12 км от моря, с …
$1,05 млн
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Вилла минималистского дизайна в Порече, менее чем в 1 км от моря с видом на море! Это одна и…
$1,54 млн
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Строящаяся роскошная вилла с видом на море в районе Кастелир, недалеко от востребованного су…
$2,23 млн
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
В Поречe, всего в 7 км от моря, продается прекрасная вилла с бассейном и просторным двором. …
Цена по запросу
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Сказочная вилла с бассейном в Вишняне, район Пореча! Архитектура виллы напоминает Евфразиеву…
Цена по запросу
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Продается новая вилла с бассейном в районе Пореча, ок. 3 км от моря. Это часть более крупног…
$1,03 млн
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Современная вилла с бассейном в Свети Ловреч недалеко от Пореча! Это современная вилла с бас…
Цена по запросу
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