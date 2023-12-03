Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Grad Trogir
  5. Виллы

Виллы в Grad Trogir, Хорватия

Вилла В архив
Очистить
28 объектов найдено
Вилла 6 спален в Drvenik Veliki, Хорватия
Вилла 6 спален
Drvenik Veliki, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
€1,10 млн
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
ЭЛИТНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ И ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ Продается фантастическая новая вилла…
€2,40 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 370 м²
Количество этажей 4
ЭЛИТНАЯ НОВАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ Продается роскошная новая вилла, расположенная в тихом ме…
€1,95 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с видом на море, с парковка в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с видом на море, с парковка
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается строящаяся двухэтажнаяI вилла, расположенная в окрестностях Трогира. Планируемое о…
Цена по запросу
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается прекрасная вилла на острове Чиово, в нескольких километрах от Трогира. Вилла распо…
€1,20 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Zedno, Хорватия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Zedno, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается трехэтажная вилла, расположенная на острове Чиово, недалеко от пляжа и инфраструкт…
€990,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 4
Продается недавно построенная роскошная вилла на полуострове Чиово недалеко от Трогира, расп…
€2,00 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается прекрасная вилла, расположенная в пригороде Трогира, всего в 30 м от пляжа. Вилла …
€1,30 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается новая элитная вилла, расположенная на небольшом склоне в живописной деревне в приг…
€1,20 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Трогир, Хорватия
Вилла 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Трогир, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается элегантно оформленный дом, расположенный возле моря в небольшом городке в 15 км от…
€2,00 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 4
Продается новая вилла с бассейном и прекрасным видом на море. Вилла расположена на острове Ч…
€1,80 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Трогир, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается современная трехэтажная вилла площадью 330 м2, расположенная в привлекательном мес…
€1,25 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Zedno, Хорватия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Zedno, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Продается шесть роскошных новых вилл, расположенных в привлекательном месте на северной стор…
€2,65 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Продается шесть роскошных вилл, расположенных в привлекательном месте на северной стороне ос…
€1,70 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается шесть роскошных новых вилл, расположенных в привлекательном месте на северной стор…
€1,45 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продается шесть роскошных новых вилл, расположенных в привлекательном месте на северной стор…
€1,35 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Трогир, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
Продается роскошная вилла 400 м2, расположенная в привлекательном месте недалеко от Трогира,…
€4,50 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается прекрасная каменная вилла, расположенная в уединенном месте, всего в 20 м от крист…
€3,50 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается прекрасная вилла, площадью 300 м2, расположенная на исключительной локации на остр…
€1,60 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 9 спален с видом на море, с гаражом, с подвалом в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 9 спален с видом на море, с гаражом, с подвалом
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 3
Продается строящаяся вилла, площадью 287 м2, расположенная на юго - западной стороне острова…
€1,20 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Zedno, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Zedno, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается новая вилла, расположенная в тихом месте на южной стороне острова Чиово, всего в 4…
€1,75 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с подвалом в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с подвалом
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 4
Продается роскошная строящаяся вилла, залитая солнцем на острове Чиово, во втором ряду от мо…
€1,60 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается строящаяся вилла, расположенная на берегу моря в тихой бухте в пригороде Трогира. …
€4,00 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается красивая вилла с панорамным видом на море, расположенная на западной стороне остро…
€1,70 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Мы являемся посредником в продаже элитной недавно построенной виллы, расположенной на остров…
€1,40 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Zedno, Хорватия
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Zedno, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 4
Мы посредником в продаже просторной виллы в первом ряду к морю, которое расположено на остро…
€2,60 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Мы продаем новую виллу в идеальном месте, расположенном в непосредственной близости от истор…
€1,25 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с Spalni в Drvenik Mali, Хорватия
Вилла 4 спальни с Spalni
Drvenik Mali, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Расположение: Мали Дрвеник, Сплит регион Внутреннее пространство: 250м2 Размер участка: 1…
€1,000,000
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Grad Trogir, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти