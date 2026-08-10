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Жилье в Благоевградской области, Болгария

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Bansko
10
Razlog
4
16 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Bansko, Болгария
Квартира 2 комнаты
Bansko, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Эта двухкомнатная квартира находится в комплексе Vihren Palace, рядом с гондолой, полностью …
$41,221
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Квартира 2 комнаты в Bansko, Болгария
Квартира 2 комнаты
Bansko, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 5
Апартаменты 1+1 площадью 65,59 кв.м.  на 3-м этаже в закрытом комплексе премиум-класса в ист…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Mesta, Болгария
Квартира 2 комнаты
Mesta, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4/5
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с видом на горы в комплексе горно…
$106,030
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Bansko, Болгария
Квартира 2 спальни
Bansko, Болгария
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Описание объекта: Просторная трёхкомнатная квартира с видом на горы в роскошном комплексе Co…
$128,463
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Квартира 3 комнаты в Razlog, Болгария
Квартира 3 комнаты
Razlog, Болгария
Число комнат 3
Площадь 143 м²
Комплекс Pirin Golf Club расположен в Банско. Комплекс 5 звезд и дает вам уникальные возможн…
$184,408
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Дом 4 комнаты в Razlog, Болгария
Дом 4 комнаты
Razlog, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Продажа односемейных домов класса люкс в альпийском стиле, расположившихся в районе с уникал…
$269,018
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Квартира 3 комнаты в Bansko, Болгария
Квартира 3 комнаты
Bansko, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Приготовьтесь стать современным домом отдыха, наполненным роскошью и практичностью. Сегодня …
$229,967
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Квартира в Bansko, Болгария
Квартира
Bansko, Болгария
Меблированный апартамент с 1-й спальней в комплексе класса люкс с идеальным местоположением …
$71,531
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Дом 7 спален в Razlog, Болгария
Дом 7 спален
Razlog, Болгария
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 769 м²
Роскошный особняк в Разлоге (Бойков Рид) с панорамным видом на Пирин и гольф-деревню. Болгар…
$1,04 млн
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Дом 4 спальни в Bansko, Болгария
Дом 4 спальни
Bansko, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 423 м²
Bestay Property presents to your attention a property with a built up  are of 423 sq.m. – co…
$1,28 млн
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Дом в Bansko, Болгария
Дом
Bansko, Болгария
Площадь 180 м²
Агентство недвижимости «Квадрат» начинает продажу роскошных домов в Банско.   Площадь бу…
$234,306
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Квартира 1 комната в Razlog, Болгария
Квартира 1 комната
Razlog, Болгария
Число комнат 1
Площадь 55 м²
Комплекс Pirin Golf Club расположен в Банско. Комплекс 5 звезд и дает вам уникальные возможн…
$70,509
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Дом 3 комнаты в Bansko, Болгария
Дом 3 комнаты
Bansko, Болгария
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Двухэтажный дом для продажи в комплексе замка Банско.   Дом со вкусом оформлены, тепло и уют…
$70,509
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Квартира в Bansko, Болгария
Квартира
Bansko, Болгария
Площадь 54 м²
Жилой комплекс, работающий круглый год, расположен в одном из наиболее красивых горных масси…
$77,189
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Дом 5 комнат в Razlog, Болгария
Дом 5 комнат
Razlog, Болгария
Число комнат 5
Площадь 220 м²
Мы предлагаем для продажи односемейные роскошные дома, расположенные в комплексе Belt Path, …
$596,613
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Квартира 2 комнаты в Bansko, Болгария
Квартира 2 комнаты
Bansko, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
$71,391
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Типы недвижимости в Благоевградской области

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Благоевградской области, Болгария

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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