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Жилье в Razlog, Болгария

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дома
3
5 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Razlog, Болгария
Дом 4 комнаты
Razlog, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Продажа односемейных домов класса люкс в альпийском стиле, расположившихся в районе с уникал…
$269,018
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Квартира 1 комната в Razlog, Болгария
Квартира 1 комната
Razlog, Болгария
Число комнат 1
Площадь 55 м²
Комплекс Pirin Golf Club расположен в Банско. Комплекс 5 звезд и дает вам уникальные возможн…
$70,509
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Дом 5 комнат в Razlog, Болгария
Дом 5 комнат
Razlog, Болгария
Число комнат 5
Площадь 220 м²
Мы предлагаем для продажи односемейные роскошные дома, расположенные в комплексе Belt Path, …
$596,613
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Квартира 3 комнаты в Razlog, Болгария
Квартира 3 комнаты
Razlog, Болгария
Число комнат 3
Площадь 143 м²
Комплекс Pirin Golf Club расположен в Банско. Комплекс 5 звезд и дает вам уникальные возможн…
$184,408
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Дом 7 спален в Razlog, Болгария
Дом 7 спален
Razlog, Болгария
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 769 м²
Роскошный особняк в Разлоге (Бойков Рид) с панорамным видом на Пирин и гольф-деревню. Болгар…
$1,04 млн
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Параметры недвижимости в Razlog, Болгария

с гаражом
с бассейном
Недорогая
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