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Жильё в Razlog, Болгария

дома
3
5 объектов найдено
Дом 2 спальни с парковкой, с двором, с бассейном в Dolno Draglishte, Болгария
Дом 2 спальни с парковкой, с двором, с бассейном
Dolno Draglishte, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Bestay Property представляет дом отдыха в деревне Дольно Драглиште. Дом расположен на участк…
€39,000
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Дом 3 спальни в Bachevo, Болгария
Дом 3 спальни
Bachevo, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Продажа односемейных домов класса люкс в альпийском стиле, расположившихся в районе с уник…
€248,000
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Квартира 1 комната в Bachevo, Болгария
Квартира 1 комната
Bachevo, Болгария
Комнаты 1
Площадь 55 м²
Комплекс Pirin Golf Club расположен в Банско. Комплекс 5 звезд и дает вам уникальные возмо…
€65,000
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Квартира 3 комнаты с Spalni в Bachevo, Болгария
Квартира 3 комнаты с Spalni
Bachevo, Болгария
Комнаты 3
Площадь 143 м²
Комплекс Pirin Golf Club расположен в Банско. Комплекс 5 звезд и дает вам уникальные возмо…
€170,000
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Дом 5 комнат с Spalni в Bachevo, Болгария
Дом 5 комнат с Spalni
Bachevo, Болгария
Комнаты 5
Площадь 220 м²
Мы предлагаем для продажи односемейные роскошные дома, расположенные в комплексе Belt Path…
€550,000
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Параметры недвижимости в Razlog, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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