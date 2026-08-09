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Жилье в Kableshkovo, Болгария

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квартиры
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39 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
ID 34356726 Стоимость: 57 900 евроНаселенный пункт: АхелойКомнат: 2 Общая площадь: 50 кв мЭт…
$66,696
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Квартира 2 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/3
Цены снижены! 1-комнатная квартира с видом на море в виноградниках, Ахелой IBG Недвижимость …
$80,325
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Квартира 2 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/3
ID 34235122На продажу предлагается:Апартамент с 1 спальней в комплексе ВиньярдсЦена: 75000На…
$86,572
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LDV InvestLDV Invest
Дом 3 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Отдельный дом с частным бассейном и видом на море | The Vineyards Resort, Aheloy IBG Недвижи…
$220,883
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Квартира 3 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Квартира 3 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 173 м²
Этаж 3/3
ID 34248959Для продажи предлагается просторная 3-комнатная квартира на 3-м этаже в комплексе…
$194,816
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Дом 3 спальни в Kableshkovo, Болгария
Дом 3 спальни
Kableshkovo, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам ухоженный одноэтажный дом в тихом жилом комплексе Floral…
$289,826
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Nils Ott Real Estates
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Дом 3 спальни в Kableshkovo, Болгария
Дом 3 спальни
Kableshkovo, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам жилой дом в состоянии каркасного строения в эксклюзивном…
$138,101
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/4
Просторная 1-комнатная квартира с частным садом | The Vineyards Resort, Aheloy IBG Недвижимо…
$93,181
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 3 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Квартира 3 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 146 м²
Этаж 2/5
ID 34230302На продажу предлагается:Дом в комплексе ВиниярдсЦена: 189900Населенный пункт: Ахе…
$219,199
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Квартира 4 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Квартира 4 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
ID 33984236 Цена: 139 000 евро + % от покупателя. Населенный пункт: Каблешково, Болгария Ком…
$158,132
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Дом 3 спальни в Kableshkovo, Болгария
Дом 3 спальни
Kableshkovo, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам уникальный одноэтажный дом в эксклюзивном жилом комплекс…
$305,065
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 81 м²
Этаж -1/4
ID 34243020Для продажи предлагается 2-комнатная квартира на партерном этаже с двориком в ком…
$124,813
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Дом 3 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
ID 34157796 Цена: 95 000 евро. Населённый пункт: КаблешковоКомнат: 3Общая площадь: 70 кв. м.…
$109,657
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Квартира 2 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/5
1-комнатная квартира с Большой Верандой Vineyards Resort, Ахелой IBG Real Estates рада пред…
$68,132
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 3 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
ID 34346902 Цена: 100 000 евро. Населённый пункт: КаблешковоКомнат: 3Общая площадь: 85 кв. м…
$114,015
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Дом 3 спальни в Kableshkovo, Болгария
Дом 3 спальни
Kableshkovo, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Описание объекта: Мы представляем вам высококачественный односемейный дом в эксклюзивном ком…
$215,818
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Дом 2 спальни в Kableshkovo, Болгария
Дом 2 спальни
Kableshkovo, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам ухоженный одиннадцатиподъездный дом в популярном жилом к…
$222,601
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Квартира 2 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 96 м²
Этаж 2/3
ID 34248701Для продажи предлагается просторная 2-комнатная квартира на втором этаже в компле…
$109,547
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Дом 5 комнат в Kableshkovo, Болгария
Дом 5 комнат
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
ID 28435492Стоимость: от 100 000 евро Населенный пункт: Каблешково Комнат: от 2 до 4Общая пл…
$113,764
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Квартира в Kableshkovo, Болгария
Квартира
Kableshkovo, Болгария
Площадь 42 м²
Этаж 1/5
ID 34209364На продажу предлагается:Студия в комплексе Винярдс Цена: 60000Населенный пункт: А…
$69,257
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Квартира 3 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Квартира 3 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 149 м²
Этаж 2/3
ID 34248561Для продажи предлагается просторная 3-комнатная квартира на втором этаже в компле…
$168,153
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Квартира 2 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/5
ID 34231758На продажу предлагается:Апартамент с 1 спальней в комплексе ВиниярдсЦена: 89000На…
$102,732
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Бунгало в Kableshkovo, Болгария
Бунгало
Kableshkovo, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Описание объекта: Этот очаровательный бунгало в жилом комплексе Village Black Sea View предл…
$166,790
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Квартира 1 спальня в Kableshkovo, Болгария
Квартира 1 спальня
Kableshkovo, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Описание объекта: Уютная двухкомнатная квартира с видом на бассейн в Vineyards Resort & Spa …
$66,277
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Бунгало в Kableshkovo, Болгария
Бунгало
Kableshkovo, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам ухоженный бунгало площадью 75 м² на участке 250 м² в при…
$108,427
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/3
1-комнатная квартира с видом на море | Виноградники курорт, Ахелой IBG Недвижимость рада пре…
$87,358
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 3 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Квартира 3 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 146 м²
Этаж 1/2
ID 34198888Цена 165000 + % от покупателя.Представляем вам уникальную возможность приобрести …
$190,458
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Квартира 2 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
ID 34218172 Комплекс Vineyards & SPA, Ахелой, Болгария Цена: 56 900 EUR Двухкомнатный Вид на…
$65,679
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Квартира 2 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/5
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру в комплексе «The Vineyards Spa Re…
$77,546
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Квартира 2 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/5
Меблированная 1-комнатная квартира с видом на бассейн в Vineyards Resort & SPA, Aheloy IBG Н…
$89,777
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IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
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