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Жильё в Sredets, Болгария

дома
9
11 объектов найдено
Дом 5 спален в Sredets, Болгария
Дом 5 спален
Sredets, Болгария
Количество спален 5
Площадь 190 м²
Этаж 2
ID 31449854Offered for sale:Residential 2-storey house in the center of Sredets, region.Burg…
€94,400
в месяц
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Дом 5 спален в Zornitsa, Болгария
Дом 5 спален
Zornitsa, Болгария
Количество спален 5
Площадь 120 м²
Этаж 2
ID 31364604Total area: living area 120 sq. m, land 3750 sq. mCost: 88 900 euroSupport fee: N…
€88,900
в месяц
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Дом 3 спальни в Valchanovo, Болгария
Дом 3 спальни
Valchanovo, Болгария
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 2
#31316912We offer a house with a yard in the village.ValchanovoPrice: 27 800 euroLocation: r…
€27,800
в месяц
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Дом 3 спальни в Momina Tsarkva, Болгария
Дом 3 спальни
Momina Tsarkva, Болгария
Количество спален 3
Площадь 55 м²
Этаж 1
ID 31291330We offer for sale:A residential house in the village of Momina Tsrkva together wi…
€40,000
в месяц
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Дом в Голямо-Буково, Болгария
Дом
Голямо-Буково, Болгария
Площадь 83 м²
Этаж 1
#31287060We offer a villa with a yard in the village.S.Golyamo BukovoPrice: 87 800 euroLocat…
€87,800
в месяц
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Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с парковка в Momina Tsarkva, Болгария
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с парковка
Momina Tsarkva, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается отдельно стоящий двухэтажный дом в небольшой деревне в регионе Бургас недалеко от …
€39,995
в месяц
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Дом 2 спальни с парковка, с Онлайн-показ в Sredets, Болгария
Дом 2 спальни с парковка, с Онлайн-показ
Sredets, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Одноэтажный дом на продажу в 30 км от Бургаса, Болгария Продается одноэтажный отдельно стоя…
€85,000
в месяц
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Дом 5 спален в Kubadin, Болгария
Дом 5 спален
Kubadin, Болгария
Количество спален 5
Площадь 138 м²
Этаж 2
#28926290 A two-storey house of massive construction is offered in the very center of the vi…
€22,500
в месяц
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Квартира в Dyulevo, Болгария
Квартира
Dyulevo, Болгария
Площадь 100 м²
Новый одноэтажный дом в с. Дюлево, область Бургас. Преимущества -тихое и спокойное место…
€45,000
в месяц
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Квартира в Dyulevo, Болгария
Квартира
Dyulevo, Болгария
Площадь 144 м²
Новый двухэтажный дом в с. Дюлево, в 35 км от г. Бургас. Преимущества -тихое и спокойное…
€85,000
в месяц
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Дом с террасой, с двором в Debelt, Болгария
Дом с террасой, с двором
Debelt, Болгария
Площадь 114 м²
€68,900
в месяц
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Параметры недвижимости в Sredets, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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