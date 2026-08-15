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Жилье в Sredets, Болгария

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дома
27
29 объектов найдено
Бунгало в Dyulevo, Болгария
Бунгало
Dyulevo, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам полностью отремонтированный односемейный дом в живописно…
$152,323
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Дом 3 комнаты в Momina Tsarkva, Болгария
Дом 3 комнаты
Momina Tsarkva, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
ID 31291330Для продажи предлагается:Жилой дом в селе Момина Църква вместе с земельным участк…
$42,048
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Дом 6 комнат в Sredets, Болгария
Дом 6 комнат
Sredets, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Предлагаем двухэтажный дом с двором и гаражом в городе Средец. Площадь дома составляет 14…
$176,617
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Дом в Голямо-Буково, Болгария
Дом
Голямо-Буково, Болгария
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
#31287060Предлагаем виллу с двором в с.Голямо Буково.Цена: 67 300 евроНаселенный пункт: обл.…
$76,563
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Дом 3 комнаты в Drachevo, Болгария
Дом 3 комнаты
Drachevo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Предлагаем меблированный одноэтажный дом с двором в селе Драчево, Бургас. Площадь дома со…
$128,807
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Дом 6 комнат в Sredets, Болгария
Дом 6 комнат
Sredets, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом с землей в центре Средца, Бургасская область Тип собственности: Тип оферты: …
$174,955
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IBG REAL ESTATES LTD
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TekceTekce
Дом 3 комнаты в Dyulevo, Болгария
Дом 3 комнаты
Dyulevo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Предлагаем одноэтажный дом без мебели в селе Дюлево Бургасской области. Площадь дома – 70…
$63,823
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Дом 4 комнаты в Dyulevo, Болгария
Дом 4 комнаты
Dyulevo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Предлагаем одноэтажный дом «под ключ» без мебели в селе Дюлево, Бургасская область. Площа…
$108,325
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Дом 4 комнаты в Dyulevo, Болгария
Дом 4 комнаты
Dyulevo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Одноэтажный бюджетный дом на продажу в деревне Дюлево, Бургасская область, Болгария IBG Недв…
$64,092
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IBG REAL ESTATES LTD
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Бунгало в Dyulevo, Болгария
Бунгало
Dyulevo, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам одноквартирный, недорогой дом в живописной деревне Дуйле…
$62,804
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Nils Ott Real Estates
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Дом 4 спальни в Sredets, Болгария
Дом 4 спальни
Sredets, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 174 м²
Описание объекта: На продажу предлагается очень уютный, теплый и ухоженный двухэтажный дом в…
$162,496
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Nils Ott Real Estates
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Дом 3 комнаты в Zagortsi, Болгария
Дом 3 комнаты
Zagortsi, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом с большим участком в деревне Загорцы Бургасской области Тип собственности: Т…
$17,495
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IBG REAL ESTATES LTD
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Бунгало в Dyulevo, Болгария
Бунгало
Dyulevo, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Описание объекта: Общая площадь: 56 м² Земельный участок: 522 м² + дополнительный участок п…
$103,190
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Nils Ott Real Estates
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Дом 4 спальни в Sredets, Болгария
Дом 4 спальни
Sredets, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам частный дом общей площадью 250 кв.м и участком площадью …
$85,978
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Nils Ott Real Estates
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Дом 3 комнаты в Sredets, Болгария
Дом 3 комнаты
Sredets, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
🏡 ЗАГОРОДНЫЙ УЮТ: ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМ С 2 СПАЛЬНЯМИ В СЕЛЕ ДЕБЕЛТ (ОБЩИНА СРЕДЕЦ) Предлагаем к …
$179,986
НДС
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Болгарский Эксперт
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Дом 3 комнаты в Zagortsi, Болгария
Дом 3 комнаты
Zagortsi, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
ID 34015670Стоимость: 15 000 евроНаселенный пункт: с. ЗагорциОбщая площадь: 120 кв.м. + 2150…
$17,065
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Дом 4 комнаты в Dyulevo, Болгария
Дом 4 комнаты
Dyulevo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Отремонтированный одноэтажный дом с 2 спальнями и 2 ванными комнатами для продажи в деревне …
$123,042
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 5 комнат в Sredets, Болгария
Дом 5 комнат
Sredets, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 174 м²
Этаж 1/2
#34094908Продажа частного дома в г.Средец, община Бургас. Цена: 140000 евроНаселенный пункт:…
$160,414
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Дом 4 комнаты в Dyulevo, Болгария
Дом 4 комнаты
Dyulevo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
Предлагаем одноэтажный дом без мебели «под ключ» в селе Дюлево Бургасской области. Площад…
$92,000
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Квартира 1 спальня в Sredets, Болгария
Квартира 1 спальня
Sredets, Болгария
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Описание объекта: Предлагаем к продаже уютную небольшую двухкомнатную квартиру, расположенну…
$62,233
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Nils Ott Real Estates
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Дом в Panchevo, Болгария
Дом
Panchevo, Болгария
$26,605
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Дом 2 спальни в Sredets, Болгария
Дом 2 спальни
Sredets, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Описание объекта: На продажу выставлен эксклюзивный двухэтажный дом с двором площадью 3000 м…
$97,909
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Дом 5 комнат в Kubadin, Болгария
Дом 5 комнат
Kubadin, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 138 м²
Этаж 2/2
#28926290 Предлагается двухэтажный дом массивного строительства в самом центре поселка Кубад…
$25,597
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Дом 4 комнаты в Dyulevo, Болгария
Дом 4 комнаты
Dyulevo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
🏡 Дом с 3 спальнями и большим двором | Дюлево, Бургасская область IBG Недвижимость предлагае…
$103,441
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Факия, Болгария
Дом 4 комнаты
Факия, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
Меблированный одноэтажный дом с большим садом в деревне Факия, Бургас IBG Недвижимость предл…
$176,301
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 1 спальня в Sredets, Болгария
Квартира 1 спальня
Sredets, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Описание объекта: Мы предлагаем в центре Средец небольшую двухкомнатную квартиру площадью 48…
$62,433
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Дом в Dyulevo, Болгария
Дом
Dyulevo, Болгария
$213,997
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Дом 4 спальни в Dyulevo, Болгария
Дом 4 спальни
Dyulevo, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам односемейный дом в деревне Дюлево, в регионе Бургас на б…
$157,198
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Бунгало в Факия, Болгария
Бунгало
Факия, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Описание объекта: Одноэтажный дом с большим участком в деревне Факия, район Бургас, Болгария…
$177,601
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Параметры недвижимости в Sredets, Болгария

с гаражом
с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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