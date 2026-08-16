Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Разградская область
  4. Жилая

Жилье в Разградской области, Болгария

;
3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Kubrat, Болгария
Дом 4 комнаты
Kubrat, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает на продажу этот дом с 2 спальнями и уч…
$101,714
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира 3 комнаты в Tsar Kaloyan, Болгария
Квартира 3 комнаты
Tsar Kaloyan, Болгария
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 2/2
IBG Недвижимость продает промышленные помещения общей площадью 126 кв.м. на 3-м этаже, распр…
$29,066
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Дом 8 комнат в Kubrat, Болгария
Дом 8 комнат
Kubrat, Болгария
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает на продажу этот 3-комнатный дом с учас…
$78,650
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
DD CO DEDD CO DE
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Разградской области, Болгария

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти