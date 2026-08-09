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Жилье в Русенской области, Болгария

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квартиры
27
дома
16
43 объекта найдено
Квартира в Ruse, Болгария
Квартира
Ruse, Болгария
Площадь 26 183 м²
IBG Недвижимость рада представить уникальную инвестиционную возможность - большой коммерческ…
$1,35 млн
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Ruse, Болгария
Квартира 2 комнаты
Ruse, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 5/6
Роскошная 1-комнатная квартира для аренды в центре города IBG Недвижимость рада предложить в…
$573
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Бяла, Болгария
Дом 4 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Ищете доступную недвижимость с большим потенциалом? Этот двухэтажный дом в деревне Польско К…
$15,624
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IBG REAL ESTATES LTD
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Ruse, Болгария
Квартира 2 комнаты
Ruse, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/6
IBG Недвижимость рада представить эту светлую и отремонтированную 1-комнатную квартиру, идеа…
$127,457
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 3 комнаты в Русе, Болгария
Квартира 3 комнаты
Русе, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/4
IBG Недвижимость предлагает на продажу эту просторную и полностью отремонтированную 1-комнат…
$159,360
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 3 комнаты в Русе, Болгария
Дом 3 комнаты
Русе, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Мы представляем вам недвижимость с большим потенциалом, расположенную в востребованном кварт…
$57,002
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 5 комнат в Червена-Вода, Болгария
Дом 5 комнат
Червена-Вода, Болгария
Число комнат 5
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Участок с домом и большим потенциалом → Деревня Червена Вода, недалеко от Русе Мы предлагаем…
$65,032
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 5 комнат в Ruse, Болгария
Квартира 5 комнат
Ruse, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 4/5
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает эту квартиру-пентхаус, расположенную н…
$374,086
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 3 комнаты в Ruse, Болгария
Квартира 3 комнаты
Ruse, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/4
Мы рады предложить на продажу просторную двухкомнатную квартиру для ремонта, расположенную н…
$191,771
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 3 комнаты в Ruse, Болгария
Квартира 3 комнаты
Ruse, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4/5
Мы рады представить эту просторную 1-комнатную квартиру, расположенную в качественном кирпич…
$140,977
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 1 комната в Русе, Болгария
Квартира 1 комната
Русе, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
🎉 Мы предлагаем в аренду совершенно новое функциональное помещение, которое находится на пер…
$571
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Ruse, Болгария
Квартира 2 комнаты
Ruse, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 5/6
Расположенная в одном из самых востребованных и престижных районов Русе, эта стильная одноко…
$144,123
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Квартира 2 комнаты в Русе, Болгария
Квартира 2 комнаты
Русе, Болгария
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж -1/6
Мы рады предложить на продажу коммерческое помещение площадью 109 кв.м., успешно работающее …
$111,983
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Senovo, Болгария
Дом 4 комнаты
Senovo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Мы рады предложить этот полностью отремонтированный одноэтажный дом, расположенный на щедром…
$30,712
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Квартира 2 комнаты в Ruse, Болгария
Квартира 2 комнаты
Ruse, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/6
IBG Недвижимость рада предложить эту элегантную и современную 1-комнатную квартиру в аренду,…
$695
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Квартира 3 комнаты в Ruse, Болгария
Квартира 3 комнаты
Ruse, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 9/14
IBG Недвижимость рада предложить в аренду эту стильную и функциональную 2-комнатную квартиру…
$698
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 6 комнат в Русе, Болгария
Дом 6 комнат
Русе, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Мы рады представить на продажу недвижимость с двумя сплошными кирпичными домами, расположенн…
$267,215
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 4 комнаты в Русе, Болгария
Квартира 4 комнаты
Русе, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/4
IBG Недвижимость рада предложить эту просторную 2-комнатную квартиру в солидном кирпичном жи…
$162,891
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Квартира 2 комнаты в Русе, Болгария
Квартира 2 комнаты
Русе, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/8
Уютная 1-комнатная квартира для аренды в Здравец Север, Русе IBG Недвижимость предлагает в а…
$353
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 5 комнат в Shtraklevo, Болгария
Дом 5 комнат
Shtraklevo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Твердый 3-комнатный дом на продажу с большим садом - деревня Штраклево, район Русе Мы рады п…
$79,135
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 3 комнаты в Pepelina, Болгария
Дом 3 комнаты
Pepelina, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
IBG Недвижимость рада предложить этот ухоженный загородный дом, расположенный в живописной и…
$25,916
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 3 комнаты в Русе, Болгария
Квартира 3 комнаты
Русе, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 8/8
IBG Недвижимость предлагает на продажу светлую однокомнатную стандартную квартиру, расположе…
$108,477
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 6 комнат в Cherven, Болгария
Дом 6 комнат
Cherven, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
IBG Недвижимость рада предложить этот очаровательный двухэтажный дом, расположенный в одной …
$32,443
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Квартира 1 комната в Русе, Болгария
Квартира 1 комната
Русе, Болгария
Число комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/3
IBG Недвижимость предлагает в аренду эти отремонтированные коммерческие помещения на первом …
$527
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Квартира 2 комнаты в Ruse, Болгария
Квартира 2 комнаты
Ruse, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
Предлагаем в аренду новую меблированную 1-комнатную квартиру, расположенную в самом центре г…
$582
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 5 комнат в Ruse, Болгария
Квартира 5 комнат
Ruse, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 1/4
Просторная отремонтированная семейная квартира - Hushove, Ruse IBG Real Estates представляет…
Цена по запросу
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Дом 6 комнат в Piperkovo, Болгария
Дом 6 комнат
Piperkovo, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Доступный сельский дом с гостевым домом недалеко от рек Янтра и Дунай Мы предлагаем уютный и…
$45,301
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира в Русе, Болгария
Квартира
Русе, Болгария
Мы представляем вам прекрасную возможность владеть посылкой площадью 1819 кв.м. на окраине г…
$34,138
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Дом 7 комнат в Dve Mogili, Болгария
Дом 7 комнат
Dve Mogili, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
IBG Недвижимость рада представить эту действительно особую собственность, предлагая два дома…
$50,667
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Дом 4 комнаты в Trastenik, Болгария
Дом 4 комнаты
Trastenik, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает на продажу этот одноэтажный дом с 2 сп…
$35,225
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Параметры недвижимости в Русенской области, Болгария

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