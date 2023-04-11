В этом гайде рассказываем в деталях, как купить квартиру в Болгарии, за сколько это в среднем можно сделать, какие дополнительные сборы вас ждут при покупке, и стоит ли рассчитывать на ипотеку.

Иностранцы из всех стран могут свободно покупать квартиры в Болгарии . А вот при покупке дома с земельным участком возникнут трудности — землю в Болгарии иностранцы могут купить только путем регистрации болгарской компании на имя этой компании. Исключения из этого правила применимы к гражданам ЕС и стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

Пошаговая процедура покупки недвижимости в Болгарии

1. Открыть банковский счет.

Тут все понятно — с этого счета вы сможете оплатить объект и покрыть все дополнительные сборы.

Важно. Россиянам без ВНЖ счета в Болгарии не открывают. Покупатели могут переводить средства напрямую на счет продавца или застройщика из третьей страны.

2. Выбрать и зарезервировать объект.

Для брони объекта нужно внести залог, который, как правило, не превышает €3 тысяч. Задаток переводится на счет агентства на основании договора брони, включается в общую стоимость объекта и остается в агентстве до завершения сделки.

3. Подписать предварительный договор и составить нотариальный акт.

После внесения залога необходимо заключить предварительный договор с собственником в течение 30 дней. В этом договоре устанавливаются основные условия, которые затем переносятся в нотариальный акт. Среди указанных условий — описание объекта, цена, условия оплаты, а для незавершенных объектов — срок завершения строительства.

Затем местный нотариус в присутствии покупателя и продавца составляет нотариальный акт (Title Deed), который считается юридическим документом, удостоверяющим право собственности на недвижимость.

4. Оплатить сделку.

Обычно после подписания нотариального акта покупатель сразу же переводит оставшуюся сумму на счет продавца. Дополнительные сборы также оплачиваются в этот момент.

Учитывайте, что производить наличный расчет запрещается при любых сделках, стоимость которых превышает 10 тыс. левов (€5 тыс.).

5. Зарегистрировать право собственности.

После заключения сделки нотариус передает документы в районный суд, где новые данные заносятся в государственный реестр. В течение недели после этого покупатель получает в нотариальной конторе акт с отметкой о регистрации права собственности.

Покупателям-юридическим лицам важно учесть, что спустя неделю после получения нотариального акта, им нужно зарегистрироваться в системе Болгарского национального статистического института. Регистрация имущества в налоговой инспекции осуществляется автоматически при переходе права собственности.

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Дополнительные расходы при покупке недвижимости в Болгарии

Сопутствующие траты при покупке жилья в Болгарии составляют 3-11% от суммы сделки. Вот эти сборы:

Налог на передачу собственности — 0,1-3%. Точная цифра зависит от региона, где вы приобретаете квартиру.

Нотариальный сбор зависит от суммы сделки, обычно равен 0.1-1.5%.

Регистрационный сбор составляет 0,1%.

Комиссия агента колеблется в пределах 2,5-6%. Доля, которую должен покрыть покупатель, будет прописана в договоре.

Средняя стоимость недвижимости в Болгарии

Купить квартиру в 90 кв.м. в Болгарии можно в пределах $100,000-$150,000.

Цена за аренду однокомнатной квартиры в Болгарии составляет примерно $270-370. Арендовать трехкомнатную квартиру в стране можно за $450-630.

Коммунальные платежи в Болгарии в среднем составляют $115 (плюс $12 за интернет).

Покупка жилья в Болгарии в ипотеку

Граждан и иностранцев-резидентов в Болгарии кредитуют охотно, а вот иностранцам без ВНЖ банки почти всегда отказывают в ипотеке. Особенно это касается тех иностранцев, которые не могут доказать тесную связь с Болгарией и не имеют доходов на её территории.

Больше возможностей получить кредит имеют люди, которые работают в Болгарии или в странах ЕС и имеют подтвержденный легальный доход. Также шансы повышаются у тех, кто получает стабильный и легальный доход из других источников, исправно уплачивает налоги, имеет положительную кредитную историю, и уже является владельцем недвижимости в Болгарии.

Процентная ставка по ипотеке в Болгарии на 20 лет с фиксированной ставкой равна 3.30%.