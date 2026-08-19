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Жилье в Обзоре, Болгария

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квартиры
59
60 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Обзор, Болгария
Квартира 2 комнаты
Обзор, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Этаж 3/5
ID 34149894На продажу предлагается квартира с 1 спальней на третьем этаже, комплекс на перво…
$65,650
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Квартира 3 комнаты в Обзор, Болгария
Квартира 3 комнаты
Обзор, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Этаж 3/6
Хорошая трехкомнатная квартира с видом на мореID 31440238Цена: 124 000 евроThe Cliff Beach a…
$143,132
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Квартира в Обзор, Болгария
Квартира
Обзор, Болгария
🔥 ВAШ ДОМ У МOРЯ B БОЛГАРИИ — ГОTОBЫЙ КОMПЛЕКC B ОБЗOPE Aпapтаменты в живопиcном гoродe O…
$36,697
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Квартира 3 комнаты в Обзор, Болгария
Квартира 3 комнаты
Обзор, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/8
ID34266946 Представляем современный апартамент премиум-класса, расположенный на первой линии…
$398,229
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Квартира 2 комнаты в Обзор, Болгария
Квартира 2 комнаты
Обзор, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/4
ID: 34108548Для продажи предлагается 2-комнатная квартира в г.Обзор, Болгария.Стоимость: 72 …
$83,109
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Квартира 3 комнаты в Обзор, Болгария
Квартира 3 комнаты
Обзор, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 166 м²
Этаж 2/8
ID34299502Представляем современный апартамент премиум-класса, расположенный на первой линии …
$415,544
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TekceTekce
Квартира в Обзор, Болгария
Квартира
Обзор, Болгария
Меблированный апартамент с 2-мя спальнями в Обзоре, первая линия Местоположение Апарта…
$116,146
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Квартира 3 комнаты в Обзор, Болгария
Квартира 3 комнаты
Обзор, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 360 м²
Этаж 4/6
#27560828 Предлагается прекрасный мезонет с 2 спальнями на первоя линии моря в к-с Йоо Болга…
$346,286
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Квартира 3 спальни в Обзор, Болгария
Квартира 3 спальни
Обзор, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Описание объекта: Эта просторная 4-комнатная квартира площадью 138 м² расположена на втором …
$254,273
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 комнаты в Обзор, Болгария
Квартира 2 комнаты
Обзор, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/6
Однокомнатная квартира с видом на море | Obzor Beach Resort IBG Недвижимость рада предложить…
$128,668
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
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Квартира 4 комнаты в Обзор, Болгария
Квартира 4 комнаты
Обзор, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 215 м²
Этаж 5/6
ID 33376976Первая линия моря !!!Пентхауз с 3 спальнями с видом на море.Стоимость: 195000 евр…
$225,564
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Квартира в Обзор, Болгария
Квартира
Обзор, Болгария
Площадь 118 м²
Современный жилой комплекс в тихом и живописном месте между  курортными городами Обзор и Бял…
$99,043
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Квартира в Обзор, Болгария
Квартира
Обзор, Болгария
ВИП-пентхаус с невероятной морской панорамой в элитном апартаментном комплексе, в уютном кур…
$243,161
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Квартира в Обзор, Болгария
Квартира
Обзор, Болгария
Площадь 64 м²
Роскошный  апарт-комплекс  с богатым набором удобств на морском берегу курортного городка Об…
$77,693
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Квартира в Обзор, Болгария
Квартира
Обзор, Болгария
Апартамент с 2-мя спальнями с видом на море в тихом и живописном месте между курортными горо…
$127,889
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Квартира 3 комнаты в Обзор, Болгария
Квартира 3 комнаты
Обзор, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 182 м²
Этаж 6/6
Апартамент с 2 спальнями с уникальным видом на море в комплексе Клиф Бич, Обзор, Болгария #…
$210,080
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Квартира 2 комнаты в Обзор, Болгария
Квартира 2 комнаты
Обзор, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 145 м²
Этаж 3/8
Апартамент с 1 спальней и панорамной террасой, фронтальный вид на море и бассейн. #33847416С…
$229,703
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Квартира 3 комнаты в Обзор, Болгария
Квартира 3 комнаты
Обзор, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 226 м²
Этаж 5/5
ID 34150928На продажу предлагается большая 3-комнатная квартира на пятом этаже, комплекс на …
$103,886
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Квартира 3 комнаты в Обзор, Болгария
Квартира 3 комнаты
Обзор, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 126 м²
Этаж 2/6
Уникальная трехкомнатная квартира с частичным видом на море это на первой линии ID 31440238Ц…
$144,863
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Квартира 3 комнаты в Обзор, Болгария
Квартира 3 комнаты
Обзор, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 216 м²
Этаж 5/5
ID 34151006На продажу предлагается большая 3-комнатная квартира на пятом этаже, комплекс на …
$107,349
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Квартира 1 спальня в Обзор, Болгария
Квартира 1 спальня
Обзор, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Описание объекта: Комплекс Obzor Beach Resort расположен в уникальном месте прямо на первой …
$136,049
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Квартира 3 комнаты в Обзор, Болгария
Квартира 3 комнаты
Обзор, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Этаж 2/6
Комнат: 3Общая площадь: 77,2 кв.м.Этап строительства: здание в стадии строительства Акт 14Оп…
$155,829
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Квартира в Обзор, Болгария
Квартира
Обзор, Болгария
Площадь 63 м²
Этаж 3/4
ID 34323386На продажу предлагается:Студия в комплексе ГалерияЦена: 65000 Населенный пункт: О…
$75,029
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Квартира 1 спальня в Обзор, Болгария
Квартира 1 спальня
Обзор, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2
Предлагаем к покупке двухкомнатную квартиру в комплексе «Flores Park» на курорте Солнечный б…
$63,905
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Квартира 1 спальня в Обзор, Болгария
Квартира 1 спальня
Обзор, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3
Продается уютная квартира в комплексе «Avalon», расположенном на знаменитом курорте Солнечны…
$90,629
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Квартира 1 спальня в Обзор, Болгария
Квартира 1 спальня
Обзор, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2
Продается апартамент с одной спальней в комплексе "Sunny Garden" на курорте Солнечный Берег.…
$59,838
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Квартира 1 спальня в Обзор, Болгария
Квартира 1 спальня
Обзор, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 4
Предлагаем к покупке апартамент с одной спальней в Солнечном берегу в комплексе «Bahami resi…
$72,038
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Квартира 1 спальня в Обзор, Болгария
Квартира 1 спальня
Обзор, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1
Предлагаем к покупке апартамент с одной спальней в комплексе «Butterfly» в Солнечном берегу.…
$69,715
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Квартира 1 спальня в Обзор, Болгария
Квартира 1 спальня
Обзор, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3
Продается уютный апартамент с одной спальней в комплексе «Fort Noks Orchid» на курорте Солне…
$74,943
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Квартира 2 спальни в Обзор, Болгария
Квартира 2 спальни
Обзор, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Предлагаем к покупке апартамент с двумя спальнями в комплексе «Sunny Day 6» в Солнечном бере…
$65,067
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