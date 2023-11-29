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Болгария
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Жильё в Obzor, Болгария
квартиры
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29 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Obzor, Болгария
2
48 м²
3
Lovely apartment with sea view with 1 bedroom in Cliff Beach complex, Obzor, BulgariaID32185…
€48,000
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Квартира 2 спальни
Obzor, Болгария
2
100 м²
5
1 bedroom apartment with unique sea view in Cliff Beach complex, Obzor, Bulgaria #31462456P…
€100,500
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Квартира 2 спальни
Obzor, Болгария
2
48 м²
3
1 bedroom apartment with partial sea view in Cliff Beach complex, Obzor, Bulgaria- #32016214…
€48,000
1
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Obzor, Болгария
2
1
73 м²
3/5
Продается меблированная двухкомнатная квартира с видом на море и бассейн в Obzor Beach Resor…
€99,000
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Квартира
Obzor, Болгария
45 м²
4
Studio with unique Sea View In Cliff Beach complex, Obzor, Bulgaria #31782332 Price: 45 000…
€45,000
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Квартира 3 спальни
Obzor, Болгария
3
133 м²
1
ID 31779634The first line of the sea !Spacious bright 3-room apartment on the 1st floor with…
€150,000
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Квартира 2 спальни
Obzor, Болгария
2
77 м²
2
ID 316870021 bedroom apartment in the complex Obzor Beach Resort and SPAPrice: 69 900 eurosL…
€69,900
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Квартира 3 спальни
Obzor, Болгария
3
125 м²
3
ID 31406730The first line of the sea !!!Spacious bright 3-room apartment on the 3rd floor wi…
€165,000
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Квартира 3 спальни
Obzor, Болгария
3
124 м²
3
Nice two-bedroom apartment with sea viewID 31440238Price: 124 000 euroObzor, Cliff Beach com…
€124,000
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Квартира 4 спальни
Obzor, Болгария
4
236 м²
5
"Cliff Beach & Spa ResortWe offer for sale a unique penthouse with panoramic sea views in th…
€236,000
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Квартира 3 спальни
Obzor, Болгария
3
113 м²
2
Unique two-bedroom apartment with partial sea view on the first line ID 31440238Price: 113 5…
€113,500
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Квартира 2 спальни
Obzor, Болгария
2
66 м²
1
ID 31436076Offered for sale one-bedroom apartment on the first line of the sea.Price: 66 500…
€66,500
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Квартира 2 спальни
Obzor, Болгария
2
60 м²
1
ID 31435366Offered for sale one-bedroom apartment on the 2nd floor on the first line of the …
€58,500
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Квартира 2 спальни
Obzor, Болгария
2
48 м²
2
ID 31435058Offered for sale one-bedroom apartment on the 2nd floor on the first line of the …
€46,500
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Квартира 2 спальни
Obzor, Болгария
2
46 м²
1
ID 31434526Offered for sale one-bedroom apartment on the 1st floor on the first line of the …
€46,500
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Квартира 3 спальни
Obzor, Болгария
3
125 м²
4
ID 31055042 2 bedroom apartment in complex Yoo BulgariaPrice: 165 000 euroLocation: ObzorRoo…
€165,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Obzor, Болгария
3
1
92 м²
3/5
IBG Real Estates предлагает на продажу полностью меблированную двухкомнатную квартиру, распо…
€111,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Obzor, Болгария
2
1
74 м²
1/5
IBG Real Estates предлагает на продажу эту однокомнатную квартиру, расположенную на первом э…
€98,000
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Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Obzor, Болгария
3
1
250 м²
2
Дом с 2 спальнями и 2500 кв.м. земля, 18 км от ближайшего песчаного пляжа и моря IBG Real E…
€140,000
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Квартира
Obzor, Болгария
60 м²
4
ID 30349606A spacious studio with furniture and appliances, a large terrace with panoramic s…
€54,488
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Квартира 3 спальни
Obzor, Болгария
3
360 м²
4
#27560828 Offers a beautiful 2-bedroom maisonette on the first line of the sea in k-s Yoo Bu…
€311,100
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Квартира
Obzor, Болгария
Меблированный двухкомнатный апартамент в 150 метрах от пляжа, г. Обзор Местоположение …
€68,900
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Квартира
Obzor, Болгария
Панорамный участок для строительства в 150 метрах от морского берега, в курортном городе О…
€180,000
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Квартира
Obzor, Болгария
Просторная меблированная студия в красивом комплексе, в уютном и спокойном курортном гор…
€50,500
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Квартира с парковкой, с сауной, с охраной
Obzor, Болгария
56 м²
Уникальный, успешно функционирующий 4-звездочный апартаментный комплекс в курортном городе…
€87,500
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Квартира
Obzor, Болгария
Современный жилой комплекс в тихом и живописном месте между курортными городами Обзор и Б…
€53,800
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Квартира
Obzor, Болгария
72 м²
Роскошный апарт-комплекс с богатым набором удобств на морском берегу курортного городка …
€69,473
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Квартира
Obzor, Болгария
95 м²
Современный жилой комплекс с бассейнами в непосредственной близости от моря и широкого…
€57,100
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Вилла 4 спальни
Obzor, Болгария
7
2
1 500 м²
€180,000
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