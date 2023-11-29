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Жильё в Obzor, Болгария

квартиры
27
29 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Obzor, Болгария
Квартира 2 спальни
Obzor, Болгария
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 3
Lovely apartment with sea view with 1 bedroom in Cliff Beach complex, Obzor, BulgariaID32185…
€48,000
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Квартира 2 спальни в Obzor, Болгария
Квартира 2 спальни
Obzor, Болгария
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Этаж 5
1 bedroom apartment with unique sea view in Cliff Beach complex, Obzor, Bulgaria #31462456P…
€100,500
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Квартира 2 спальни в Obzor, Болгария
Квартира 2 спальни
Obzor, Болгария
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 3
1 bedroom apartment with partial sea view in Cliff Beach complex, Obzor, Bulgaria- #32016214…
€48,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Obzor, Болгария
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Obzor, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 3/5
Продается меблированная двухкомнатная квартира с видом на море и бассейн в Obzor Beach Resor…
€99,000
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Квартира в Obzor, Болгария
Квартира
Obzor, Болгария
Площадь 45 м²
Этаж 4
Studio with unique Sea View In Cliff Beach complex, Obzor, Bulgaria #31782332 Price: 45 000…
€45,000
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Квартира 3 спальни в Obzor, Болгария
Квартира 3 спальни
Obzor, Болгария
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Этаж 1
ID 31779634The first line of the sea !Spacious bright 3-room apartment on the 1st floor with…
€150,000
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Квартира 2 спальни в Obzor, Болгария
Квартира 2 спальни
Obzor, Болгария
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Этаж 2
ID 316870021 bedroom apartment in the complex Obzor Beach Resort and SPAPrice: 69 900 eurosL…
€69,900
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Квартира 3 спальни в Obzor, Болгария
Квартира 3 спальни
Obzor, Болгария
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Этаж 3
ID 31406730The first line of the sea !!!Spacious bright 3-room apartment on the 3rd floor wi…
€165,000
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Квартира 3 спальни в Obzor, Болгария
Квартира 3 спальни
Obzor, Болгария
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Этаж 3
Nice two-bedroom apartment with sea viewID 31440238Price: 124 000 euroObzor, Cliff Beach com…
€124,000
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Квартира 4 спальни в Obzor, Болгария
Квартира 4 спальни
Obzor, Болгария
Количество спален 4
Площадь 236 м²
Этаж 5
"Cliff Beach & Spa ResortWe offer for sale a unique penthouse with panoramic sea views in th…
€236,000
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Квартира 3 спальни в Obzor, Болгария
Квартира 3 спальни
Obzor, Болгария
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Этаж 2
Unique two-bedroom apartment with partial sea view on the first line ID 31440238Price: 113 5…
€113,500
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Квартира 2 спальни в Obzor, Болгария
Квартира 2 спальни
Obzor, Болгария
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Этаж 1
ID 31436076Offered for sale one-bedroom apartment on the first line of the sea.Price: 66 500…
€66,500
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Квартира 2 спальни в Obzor, Болгария
Квартира 2 спальни
Obzor, Болгария
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Этаж 1
ID 31435366Offered for sale one-bedroom apartment on the 2nd floor on the first line of the …
€58,500
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Квартира 2 спальни в Obzor, Болгария
Квартира 2 спальни
Obzor, Болгария
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 2
ID 31435058Offered for sale one-bedroom apartment on the 2nd floor on the first line of the …
€46,500
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Квартира 2 спальни в Obzor, Болгария
Квартира 2 спальни
Obzor, Болгария
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 1
ID 31434526Offered for sale one-bedroom apartment on the 1st floor on the first line of the …
€46,500
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Квартира 3 спальни в Obzor, Болгария
Квартира 3 спальни
Obzor, Болгария
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Этаж 4
ID 31055042 2 bedroom apartment in complex Yoo BulgariaPrice: 165 000 euroLocation: ObzorRoo…
€165,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Obzor, Болгария
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Obzor, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 3/5
IBG Real Estates предлагает на продажу полностью меблированную двухкомнатную квартиру, распо…
€111,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Obzor, Болгария
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Obzor, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/5
IBG Real Estates предлагает на продажу эту однокомнатную квартиру, расположенную на первом э…
€98,000
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Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Obzor, Болгария
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Obzor, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Дом с 2 спальнями и 2500 кв.м. земля, 18 км от ближайшего песчаного пляжа и моря IBG Real E…
€140,000
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Квартира в Obzor, Болгария
Квартира
Obzor, Болгария
Площадь 60 м²
Этаж 4
ID 30349606A spacious studio with furniture and appliances, a large terrace with panoramic s…
€54,488
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Квартира 3 спальни в Obzor, Болгария
Квартира 3 спальни
Obzor, Болгария
Количество спален 3
Площадь 360 м²
Этаж 4
#27560828 Offers a beautiful 2-bedroom maisonette on the first line of the sea in k-s Yoo Bu…
€311,100
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Квартира в Obzor, Болгария
Квартира
Obzor, Болгария
Меблированный двухкомнатный апартамент в 150 метрах от пляжа, г. Обзор Местоположение …
€68,900
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Квартира в Obzor, Болгария
Квартира
Obzor, Болгария
Панорамный участок для строительства в 150 метрах от морского берега, в курортном городе О…
€180,000
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Квартира в Obzor, Болгария
Квартира
Obzor, Болгария
Просторная меблированная студия в красивом комплексе, в уютном и спокойном курортном гор…
€50,500
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Квартира с парковкой, с сауной, с охраной в Obzor, Болгария
Квартира с парковкой, с сауной, с охраной
Obzor, Болгария
Площадь 56 м²
Уникальный, успешно функционирующий 4-звездочный апартаментный комплекс в курортном городе…
€87,500
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Квартира в Obzor, Болгария
Квартира
Obzor, Болгария
Современный жилой комплекс в тихом и живописном месте между  курортными городами Обзор и Б…
€53,800
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Квартира в Obzor, Болгария
Квартира
Obzor, Болгария
Площадь 72 м²
Роскошный  апарт-комплекс  с богатым набором удобств на морском берегу курортного городка …
€69,473
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Квартира в Obzor, Болгария
Квартира
Obzor, Болгария
Площадь 95 м²
  Современный жилой комплекс с бассейнами в непосредственной близости от моря и широкого…
€57,100
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Вилла 4 спальни в Obzor, Болгария
Вилла 4 спальни
Obzor, Болгария
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 500 м²
€180,000
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