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Жилье в Kiten, Болгария

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квартиры
7
7 объектов найдено
Квартира в Kiten, Болгария
Квартира
Kiten, Болгария
Площадь 35 м²
Этаж 5/5
ID 34143032Для продажи предлагается студия на пятом этаже с видом на море в новом комплексе …
$62,343
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Квартира 2 комнаты в Kiten, Болгария
Квартира 2 комнаты
Kiten, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/5
ID 34143762Для продажи предлагается квартира с 1 спальней на втором этаже в новом комплексе …
$97,155
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Квартира в Kiten, Болгария
Квартира
Kiten, Болгария
Площадь 36 м²
Этаж 3/5
ID 34142988Для продажи предлагается студия на третьем этаже с видом на море в новом комплекс…
$59,157
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TekceTekce
Квартира в Kiten, Болгария
Квартира
Kiten, Болгария
Площадь 36 м²
Этаж -1/5
ID 34142756Для продажи предлагается студия на первом этаже с собственным двориком в новом ко…
$56,882
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Квартира в Kiten, Болгария
Квартира
Kiten, Болгария
Площадь 40 м²
Этаж 4/5
ID 34143050Для продажи предлагается студия на четвертом этаже в новом комплексе ,вторая лини…
$62,343
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Квартира 2 комнаты в Kiten, Болгария
Квартира 2 комнаты
Kiten, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Этаж -1/5
ID 34143522Для продажи предлагается квартира с 1 спальней этаже в новом комплексе ,вторая ли…
$105,801
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Квартира в Kiten, Болгария
Квартира
Kiten, Болгария
Меблированная студия на первой линии моря в живописном курортном городке Китен, в элитном ап…
$67,799
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