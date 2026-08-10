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Жилье в Karnobat, Болгария

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дома
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6 объектов найдено
Дом 5 спален в Krumovo Gradishte, Болгария
Дом 5 спален
Krumovo Gradishte, Болгария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Описание объекта: Крумово Градище - описание деревни Крумово Градище — тихая и уютная дерев…
$135,781
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Nils Ott Real Estates
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Дом 3 комнаты в Asparuhovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Asparuhovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
Отремонтированный дом с большим участком — деревня Аспарухово, в 39 км от Бургаса На продажу…
$52,486
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Дом в Karnobat, Болгария
Дом
Karnobat, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
$26,586
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Karnobat, Болгария
Квартира 1 спальня
Karnobat, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
$158,025
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Дом 3 комнаты в Ognen, Болгария
Дом 3 комнаты
Ognen, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
#27095974 Предлагается одноэтажный дом в прекрасной местности Бургасской области, в общине К…
$27,348
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Дом 1 спальня в Karnobat, Болгария
Дом 1 спальня
Karnobat, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
$52,015
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Параметры недвижимости в Karnobat, Болгария

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