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Жилье в Великотырновской области, Болгария

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дома
6
6 объектов найдено
Дом 5 комнат в Polski Trambesh, Болгария
Дом 5 комнат
Polski Trambesh, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
IBG Недвижимость рада предложить этот солидный кирпичный дом с просторным садом, расположенн…
$22,970
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Klimentovo, Болгария
Дом 4 комнаты
Klimentovo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
IBG Недвижимость рада предложить эту сельскую недвижимость с большим садом, расположенным в …
$26,511
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 5 комнат в Polski Trambesh, Болгария
Дом 5 комнат
Polski Trambesh, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает этот комфортабельный одноэтажный дом, …
$153,552
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 5 комнат в Велико-Тырново, Болгария
Дом 5 комнат
Велико-Тырново, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
IBG Недвижимость рада предложить эту просторную и готовую к переезду недвижимость, расположе…
$111,961
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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English, Русский, Ελληνικά, Български
Дом 4 комнаты в Klimentovo, Болгария
Дом 4 комнаты
Klimentovo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
IBG Недвижимость рада предложить эту просторную сельскую недвижимость, расположенную в споко…
$32,476
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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English, Русский, Ελληνικά, Български
Дом 3 комнаты в Karantsi, Болгария
Дом 3 комнаты
Karantsi, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
IBG Недвижимость рада предложить этот отремонтированный двухэтажный дом, расположенный в хор…
$52,519
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български

Параметры недвижимости в Великотырновской области, Болгария

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