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Жильё в Великотырновская область, Болгария

дома
4
4 объекта найдено
Дом 4 спальни с двором, с гаражом, с камином в Veliko Tarnovo, Болгария
Дом 4 спальни с двором, с гаражом, с камином
Veliko Tarnovo, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 150 м²
Bestay Property presents  a three-story house with a yard in the village of Arbanasi. The pr…
€600,000
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Бяла, Болгария
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бяла, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Недвижимость расположена в живописной деревне недалеко от реки Янтра и города Бяла, район Ру…
€59,990
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Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Polski Trambesh, Болгария
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Polski Trambesh, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Прекрасная 2 кровати, 2 баня с большим двором возле Polski Trambesh IBG Real Estates рада п…
€85,000
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Дом 3 спальни с Онлайн-показ в Polski Trambesh, Болгария
Дом 3 спальни с Онлайн-показ
Polski Trambesh, Болгария
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Сельский дом с 6 комнатами и большим участком земли, в 30 км от Свиштова IBG Real Estates р…
€25,000
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Параметры недвижимости в Великотырновская область, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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