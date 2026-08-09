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Жилье в Добричской области, Болгария

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Balchik
34
Kavarna
6
General Toshevo
3
92 объекта найдено
Дом 3 спальни в Chestimensko, Болгария
Дом 3 спальни
Chestimensko, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам прочный одноэтажный дом с бассейном и большим участком в…
$81,759
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Дом 4 спальни в General Toshevo, Болгария
Дом 4 спальни
General Toshevo, Болгария
Количество спален 4
Площадь 83 м²
Описание объекта: Дом расположен в красивой деревне всего в 10 минутах езды от города Генера…
$41,010
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Квартира в Rogachevo, Болгария
Квартира
Rogachevo, Болгария
Площадь 3 150 м²
Участок предназначен для строительства домов. Площадь 3150 м2. Есть возможность объединения …
$36,892
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TekceTekce
Квартира в Kavarna, Болгария
Квартира
Kavarna, Болгария
Меблированный апартамент с 2-мя спальнями с прекрасным видом на море, Каварна Местоположе…
$109,287
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Дом 4 спальни в Vasilevo, Болгария
Дом 4 спальни
Vasilevo, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам ухоженный частный дом с отдельным гостевым домом и прост…
$97,373
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Квартира в Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
Комфортный меблированный апартамент с 1-й спальней в закрытом комплексе, расположенном в 5 к…
$73,245
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Дом 3 спальни в Durankulak, Болгария
Дом 3 спальни
Durankulak, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Описание объекта: Продается дом для полной реконструкции с большим участком. Расположен на в…
$12,561
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Квартира 3 комнаты в Kavarna, Болгария
Квартира 3 комнаты
Kavarna, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/5
IBG Недвижимость рада предложить эту светлую и просторную 2-комнатную квартиру, расположенну…
$123,218
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 3 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 3 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 5/5
Мы рады предложить на продажу эту просторную двухкомнатную квартиру, расположенную на 5-м эт…
$103,709
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 2 спальни в Odrintsi, Болгария
Дом 2 спальни
Odrintsi, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам очаровательный дом с частичной реконструкцией и просторн…
$41,325
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Квартира 3 комнаты в Topola, Болгария
Квартира 3 комнаты
Topola, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 2/4
Предлагаем просторную меблированную трёхкомнатную квартиру с ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в комп…
$161,480
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Квартира 2 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 2 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/5
Мы рады предложить эту красивую однокомнатную квартиру, расположенную на 2-м этаже в престиж…
$81,108
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 5 комнат в Kranevo, Болгария
Дом 5 комнат
Kranevo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 254 м²
Этаж 3/4
#27360946 Предлагается два этажа дома в селе Кранево, обл. Добрич, в тихом живописном месте …
$252,898
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Квартира в Kranevo, Болгария
Квартира
Kranevo, Болгария
Площадь 26 м²
Апартаменты в новопостроенном жилом доме в курортном поселке Кранево, в 30 км от Варны   …
$49,411
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Дом 3 спальни в Aleksandria, Болгария
Дом 3 спальни
Aleksandria, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам одноэтажный дом с большим участком в деревне Александрия…
$46,888
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Квартира 2 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 2 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/5
IBG Недвижимость рада представить эту красивую однокомнатную квартиру, расположенную на втор…
$66,966
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Квартира в Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
Площадь 45 м²
Новостроящееся здание в Балчике с прекрасным видом на море Местоположение Здание будет …
$63,326
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Квартира 3 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 3 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Этаж 3/5
IBG Недвижимость рада представить эту большую и элегантную двухкомнатную квартиру, расположе…
$138,279
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Дом 5 комнат в Rogachevo, Болгария
Дом 5 комнат
Rogachevo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 1 500 м²
Этаж 2/2
#30402716 Населенный пункт: поселок Рогачево, Балчик.Общая площадь участка: 2 457 кв.мЗдания…
$842,765
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Бунгало в Dobrevo, Болгария
Бунгало
Dobrevo, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Описание объекта: На продажу предлагается полностью отреставрованный односемейный дом в тихо…
$99,350
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Квартира в Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
Площадь 73 м²
Комплекс расположен всего в нескольких минутах от центра Балчика и пляжа, в непосредственной…
$89,878
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Квартира в Senokos, Болгария
Квартира
Senokos, Болгария
Новопостроенный дом с удобствами и участком в спокойном  селе, в 15 км от черноморского горо…
$183,853
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Дом 6 спален в Bezvoditsa, Болгария
Дом 6 спален
Bezvoditsa, Болгария
Количество спален 6
Площадь 1 200 м²
Описание объекта: Хороший, большой дом на 2 уровнях, расположенный в довольно деревне с мест…
$187,474
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Квартира в Kranevo, Болгария
Квартира
Kranevo, Болгария
Здание на 8 квартир в Кранево с бассейном, барбекю, 2 офисами. Общая площадь здания 563,84 …
$719,199
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Квартира в Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
Дом в близости от Ботанического сада города Балчик, 40 км от Варны   Местоположение До…
$180,207
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Дом 3 спальни в Slaveevo, Болгария
Дом 3 спальни
Slaveevo, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам ухоженный одноэтажный дом в привлекательном районе дерев…
$188,913
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Квартира 2 комнаты в Topola, Болгария
Квартира 2 комнаты
Topola, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/4
IBG Недвижимость предлагает на продажу эту однокомнатную квартиру с видом на бассейн, распол…
$80,221
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 1 спальня в Добричская область, Болгария
Квартира 1 спальня
Добричская область, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам студию в жилом комплексе Sunny Day 6 в поселке Танково, …
$48,960
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Квартира 2 комнаты в Balchik, Болгария
Квартира 2 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/4
Мы рады предложить этот очаровательный однокомнатный мезонет, расположенный в небольшом и ух…
$96,870
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Дом 2 спальни в Goritsa, Болгария
Дом 2 спальни
Goritsa, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
$46,244
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