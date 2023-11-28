ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Болгария
Жилая
Бяла
Жильё в Бяла, Болгария
квартиры
34
Очистить
37 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 2 спальни
Byala, Болгария
2
66 м²
3
ID 32161420For sale is offered:One-bedroom apartment in G. ByalaPrice: 56000 euroLocation: G…
€56,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 4 спальни
Byala, Болгария
4
179 м²
5
ID 32078638Price: 90,820 euros, promotion until 30.11.2023 (after the price will be 100,000 …
€90,820
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни
Byala, Болгария
2
59 м²
3
ID 32081628Price: 58,100 eurosLocality: ByalaRooms: 2Area: 59.05 sq.m.Floor: 3Maintenance fe…
€58,100
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Byala, Болгария
37 м²
2
ID 31344038Price: 41,750 eurosLocality: ByalaRooms: 1Area: 37.12 sq.m.Floor: 2nd floorMainte…
€41,750
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 спальни
Byala, Болгария
3
83 м²
3
ID 31774596Spacious and bright 3-room apartment with stunning sea views.Cost: 97,500 eurosLo…
€97,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бяла, Болгария
4
2
150 м²
2
Недвижимость расположена в живописной деревне недалеко от реки Янтра и города Бяла, район Ру…
€59,990
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни
Byala, Болгария
2
55 м²
4
ID 31723198We offer a one-bedroom apartment on the 4th floor with a side sea view. Cost: 46 …
€46,400
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни
Byala, Болгария
2
57 м²
2
ID 31657838Price: 88,788 eurosLocation: ObzorRooms: 2Total area: 57.43 sq. m.Floor: 2/5Maint…
€88,788
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни
Byala, Болгария
4
177 м²
2
#31078176For sale House with sea view in the town. White. The price is 220,000 euros. The ho…
€220,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни
Byala, Болгария
2
100 м²
5
ID 30854776 For sale it is offered :1 bedroom apartment on the 5th floor with panoramic sea …
€77,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 спален
Byala, Болгария
5
923 м²
4
#30473862Complex: "Merrilk Bay"Location: GR. ByalaArea: 923.96 sq. M.Price: 620 000 euroThe …
€620,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Byala, Болгария
Прекрасный просторный апартамент с видом на море и шикарной террасой в городе Бяла! …
€88,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Byala, Болгария
Уютный двухкомнатный апартамент с прекрасным видом на море, г. Бяла Местоположение К…
€62,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Byala, Болгария
Участок для жилого строительства в курортном городе Бяла. Преимущества -Хорошее место…
€83,600
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Byala, Болгария
Функционирующее заведение в городе Бяла с фантастической панорамой и видом на море. Пре…
€180,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Gospodinovo, Болгария
Меблированный апартамент с одной спальнейивидом на море в курортном городе Бяла. Пр…
€46,700
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Gospodinovo, Болгария
Апартамент с 3-мя отдельными спальнямив курортном городе Бяла. Преимущества -Отлич…
€67,300
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Byala, Болгария
Участок под застройку с красивой морской панорамой, курортный город Бяла. Преимущества …
€110,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Byala, Болгария
Семейная гостиница для отдыха в экологически чистом курортном городе Бяла. Преимущества…
€1,30 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Byala, Болгария
Одноэтажный дом в тихом и спокойном месте, в курортном городе Бяла. Преимущества …
€43,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Byala, Болгария
Гостиничный комплекс для отдыха в курортном городе Бяла. Преимущества -Отличное ра…
€2,10 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Byala, Болгария
Роскошный оборудованный ресторан в курортном городе Бяла. Преимущества -Ресторан р…
€350,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Byala, Болгария
Земельный участок для строительства комплекса, г. Бяла, Варненская область. Преимуще…
€138,080
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Byala, Болгария
230 м²
Туристический лагерь находится в г. Бяла, Болгария. Расположен в 350 м от морского …
€280,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Byala, Болгария
450 м²
Семейная база отдыха находится в г. Бяла, Болгария. Расположена в 800 м от м…
€390,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Byala, Болгария
33 м²
Жилой комплекс с бассейном и парковкой в курортном городе Бяла, в 500 м от пляжа. Преим…
€32,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Gospodinovo, Болгария
37 м²
Комплекс спроектирован с учетом всех потребностей будущих собственников. Комплекс построен…
€35,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Byala, Болгария
67 м²
Комплекс спроектирован с учетом всех потребностей будущих собственников. Комплекс построен…
€50,438
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Byala, Болгария
Участок земли в 150 м. от моря – хорошая инвестиция для бизнеса . Преимущества …
€133,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Byala, Болгария
74 м²
Представляем Вашему вниманию современный жилой комплекс апартаментов для отдыха и круглого…
€45,408
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Бяла, Болгария
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL