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Жильё в Velingrad, Болгария

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Velingrad, Болгария
Квартира 1 комната
Velingrad, Болгария
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Две студии в столице СПА на Балканах Продаётся студия третьего этажа площадью 36, 42 кв. М…
€30,600
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Квартира 1 комната в Velingrad, Болгария
Квартира 1 комната
Velingrad, Болгария
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Двухкомнатная квартира в самом центре Велинграда в бывшем отеле «Бор». Подходит для круглого…
€40,800
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Квартира 2 комнаты в Velingrad, Болгария
Квартира 2 комнаты
Velingrad, Болгария
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Квартира в пятизвездочном комплексе Святого Спаса. Свети Спас с использованием минеральной…
€38,000
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