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Жилье в Пазарджикской области, Болгария

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Velingrad
3
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Velingrad, Болгария
Квартира 2 комнаты
Velingrad, Болгария
Число комнат 2
Площадь 75 м²
Квартира в пятизвездочном комплексе Святого Спаса. Свети Спас с использованием минеральной в…
$41,178
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Квартира 1 комната в Velingrad, Болгария
Квартира 1 комната
Velingrad, Болгария
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Двухкомнатная квартира в самом центре Велинграда в бывшем отеле «Бор». Подходит для круглого…
$44,212
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Квартира 1 комната в Velingrad, Болгария
Квартира 1 комната
Velingrad, Болгария
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Две студии в столице СПА на Балканах Продаётся студия третьего этажа площадью 36, 42 кв. М…
$33,159
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