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Жильё в Банке, Болгария

3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Банкя, Болгария
Квартира 2 комнаты
Банкя, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6
КОМПЛЕКС «ВИСКЯР» – КОМФОРТ И ПРЕСТИЖ Современный жилой дом «ВИСКЯР» с роскошным фасадом …
$195,833
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Банкя, Болгария
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Банкя, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/2
ABOUT THE PROJECT Evergreen Bankya is a boutique residential complex that blends a peacef…
$271,848
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Дом 3 комнаты в Банкя, Болгария
Дом 3 комнаты
Банкя, Болгария
Число комнат 3
Площадь 200 м²
$253,162
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