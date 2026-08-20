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Жилье в Chernomorets, Болгария

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36 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 3 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 2/3
Front-Line 2-Bedroom Apartment with Panoramic Sea View | Суон Бэй, Черноморец IBG Недвижимос…
$214,128
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/5
ID 34282120 Стоимость: 97 600 евро. Населенный пункт: Черноморец, Болгария Комнат: 2 Общая п…
$112,659
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Квартира 2 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Этаж -1/5
ID33891434Цена: 74 000 евроНаселенный пункт: ЧерноморецКомнаты: 2 плюс Общая площадь: 55,23 …
$85,417
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 2 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Этаж -1/5
ID 34229954Цена: 99 885 евро Населенный пункт: г.ЧерноморецКомнат: 2Общая площадь: 71.86 кв.…
$115,296
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Квартира 2 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 94 м²
Этаж 2/5
ID 34229826Цена: 103 373 евро. Населённый пункт: ЧерноморецКомнат: 2Общая площадь: 93.55 кв.…
$119,322
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Квартира 2 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Этаж -1/5
ID 33996222 Цена: 87 570 евро Населенный пункт: г.ЧерноморецКомнат: 2Общая площадь: 63 кв. м…
$101,081
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Chernomorets, Болгария
Квартира
Chernomorets, Болгария
Площадь 68 м²
Круглогодичный жилой комплекс в курортном городке Черноморец Преимущества •    в сердце…
$72,711
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Квартира в Chernomorets, Болгария
Квартира
Chernomorets, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Описание объекта: Гемютlichkeit на Черном море. Богемный вид. Чистая элегантность и тепло. …
$130,633
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/3
Предлагаем просторные двухкомнатные квартиры без мебели с ВИДОМ НА МОРЕ в новом жилом доме в…
$90,107
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Квартира 2 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 87 м²
Этаж 3/5
ID 34055930 Цена: 113 627 евро. Населённый пункт: ЧерноморецКомнат: 2Общая площадь: 86.54 кв…
$131,158
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Квартира 2 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 79 м²
Этаж 3/5
ID 34139064 Цена: 105 886 евро. Населённый пункт: ЧерноморецКомнат: 2Общая площадь: 78.55 кв…
$122,223
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Квартира 2 спальни в Chernomorets, Болгария
Квартира 2 спальни
Chernomorets, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Описание объекта: Гемютlichkeit на Черном море. Богемный вид. Чистая элегантность и тепло. …
$356,271
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Nils Ott Real Estates
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Дом в Chernomorets, Болгария
Дом
Chernomorets, Болгария
Площадь 405 м²
$445,617
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Квартира 2 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/5
ID 33996218Цена: 94 548 евро Населенный пункт: г.ЧерноморецКомнат: 2Общая площадь: 68.02 кв.…
$109,136
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Квартира 3 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 3 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Этаж 4/5
ID 34055964 Цена: 150 185 евро. Населённый пункт: ЧерноморецКомнат: 3Общая площадь: 111.33 к…
$173,357
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Дом 2 спальни в Chernomorets, Болгария
Дом 2 спальни
Chernomorets, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 267 м²
$461,822
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Квартира 3 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 3 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 1/3
Предлагаем просторные трёхкомнатные квартиры без мебели с ВИДОМ НА МОРЕ в новом жилом доме в…
$142,092
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Дом 5 комнат в Chernomorets, Болгария
Дом 5 комнат
Chernomorets, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 375 м²
Этаж 3/3
ID30511160Предлагаем дом с двором в в.с. Скалите, гр. Черноморец.Цена: 890 000 евроНаселенны…
$1,03 млн
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Квартира 3 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 3 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Этаж -1/5
ID 33996220 Цена: 112 048 евро Населенный пункт: г.ЧерноморецКомнат: 3Общая площадь: 80.61 к…
$129,336
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Квартира 2 спальни в Chernomorets, Болгария
Квартира 2 спальни
Chernomorets, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Описание объекта: Уют у Черного моря. Богемский вид. Чистая элегантность и тепло. Представл…
$285,473
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/5
ID 33996216 Цена: 94 770 евро Населенный пункт: г.ЧерноморецКомнат: 2Общая площадь: 68.18 кв…
$109,392
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Квартира 2 спальни в Chernomorets, Болгария
Квартира 2 спальни
Chernomorets, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Описание объекта: Годная просторная трёхкомнатная квартира с видом на море Просторная и све…
$322,648
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Nils Ott Real Estates
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Дом 3 спальни в Chernomorets, Болгария
Дом 3 спальни
Chernomorets, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Описание объекта: Элегантность, вписанная в морской горизонт В сердце района Аклади в Черн…
$513,852
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 1 комната в Chernomorets, Болгария
Квартира 1 комната
Chernomorets, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/4
Предлагаем просторную однокомнатную квартиру без мебели в новом жилом доме в Черноморце. …
$80,637
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Квартира 3 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 3 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 126 м²
Этаж 3/4
ID34025488На продажу предлагается:Апартаменты с 2 спальнями в комплексе Флорес ГарденЦена: 1…
$229,703
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Дом 3 спальни в Chernomorets, Болгария
Дом 3 спальни
Chernomorets, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 296 м²
Описание объекта: Элегантность, записанная в морском горизонте В сердце района Аклади в Че…
$570,946
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 3 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 3 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 3/4
Предлагаем просторную, стильно обставленную двухкомнатную квартиру с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ на…
$233,229
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Квартира 2 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/4
Предлагаем просторные двухкомнатные квартиры без мебели в новом жилом доме в Черноморце. …
$86,972
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Дом 3 спальни в Chernomorets, Болгария
Дом 3 спальни
Chernomorets, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Описание объекта: Элегантность, вписанная в морской горизонт В самом сердце района Аклади …
$536,690
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 3 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 3 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Этаж 1/5
ID 34229950Цена: 105 876 евро Населенный пункт: г.ЧерноморецКомнат: 3Общая площадь: 76.17 кв…
$122,211
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