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Жилье в Kavarna, Болгария

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квартиры
10
12 объектов найдено
Квартира в Kavarna, Болгария
Квартира
Kavarna, Болгария
Меблированный апартамент с 2-мя спальнями с прекрасным видом на море, Каварна Местоположе…
$109,287
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Вилла в Bojurets, Болгария
Вилла
Bojurets, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам уникальную, недавно построенную виллу по самым высоким с…
$708,425
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 1 спальня в Topola, Болгария
Квартира 1 спальня
Topola, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам двухкомнатную квартиру в престижном закрытом комплексе "…
$83,798
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Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Topola, Болгария
Квартира 3 комнаты
Topola, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/4
Мы рады предложить эту красивую 2-комнатную квартиру с отличным расположением в престижном о…
$222,427
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IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира 3 комнаты в Topola, Болгария
Квартира 3 комнаты
Topola, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 2/4
Предлагаем просторную меблированную трёхкомнатную квартиру с ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в комп…
$161,480
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Квартира 3 комнаты в Kavarna, Болгария
Квартира 3 комнаты
Kavarna, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 2/5
IBG Недвижимость рада предложить эту просторную и красиво меблированную 2-комнатную квартиру…
$149,828
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IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира 3 комнаты в Topola, Болгария
Квартира 3 комнаты
Topola, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 2/7
Предлагаем просторную меблированную трехкомнатную квартиру с ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в комп…
$127,914
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Квартира 3 комнаты в Kavarna, Болгария
Квартира 3 комнаты
Kavarna, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/5
IBG Недвижимость рада предложить эту светлую и просторную 2-комнатную квартиру, расположенну…
$123,218
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IBG REAL ESTATES LTD
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English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира в Kavarna, Болгария
Квартира
Kavarna, Болгария
Меблированный апартамент с 2-мя спальнями с видом на море, Каварна Местоположение Курор…
$104,171
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Квартира 2 комнаты в Topola, Болгария
Квартира 2 комнаты
Topola, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/4
IBG Недвижимость предлагает на продажу эту однокомнатную квартиру с видом на бассейн, распол…
$80,221
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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English, Русский, Ελληνικά, Български
Дом 4 комнаты в Rakovski, Болгария
Дом 4 комнаты
Rakovski, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается дом площадью 150 кв. м., расположенный на участке земли площадью 1000 кв. м. Дерев…
$215,350
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира в Kavarna, Болгария
Квартира
Kavarna, Болгария
Массивный 3-этажный дом с красиво ухоженным двором в черноморском городе Каварна.   Преи…
$212,849
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Параметры недвижимости в Kavarna, Болгария

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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