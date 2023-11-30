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Жильё в Ахелой, Болгария

квартиры
14
15 объектов найдено
Квартира 1 ванная в Ахелой, Болгария
Квартира 1 ванная
Ахелой, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3
We would like to offer you to buy a studio apartment in the town of Aheloy in the living com…
€38,000
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Квартира 1 спальня в Ахелой, Болгария
Квартира 1 спальня
Ахелой, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 2
We would like to offer for sale a one-bedroom apartment in the town of Aheloy on the first s…
€73,000
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Квартира 2 спальни в Ахелой, Болгария
Квартира 2 спальни
Ахелой, Болгария
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Этаж 4
PRICE: 60 000 euroLocation: AheloyRooms: 2Total area: 60 sq. M.Floor: 4/7Maintenance fee: 15…
€60,000
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Квартира 3 спальни в Ахелой, Болгария
Квартира 3 спальни
Ахелой, Болгария
Количество спален 3
Площадь 111 м²
Этаж 4
2-bedroom apartment with sea view in complex Midia Resort Aheloy#32127916 Price: 94 500 euro…
€94,500
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Квартира 2 спальни в Ахелой, Болгария
Квартира 2 спальни
Ахелой, Болгария
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Этаж 1
ID 32002454Total area: 78.8 sq. m.Cost: 57,300 euroSupport fee: 12 euro per sq m per yearFlo…
€57,300
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ахелой, Болгария
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ахелой, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 2/4
For sale is an excellent apartment with 2 bedrooms and pool view from every room in complex …
€65,900
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Квартира 2 спальни в Ахелой, Болгария
Квартира 2 спальни
Ахелой, Болгария
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Этаж 4
1 bedroom apartment with sea view in complex Midia Resort Aheloy - #31957716 ENA: 60 000 eu…
€60,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ахелой, Болгария
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ахелой, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 2/4
Продается отличная квартира с 2 спальнями и видом на бассейн из каждой комнаты в комплексе V…
€65,900
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Квартира 3 спальни в Ахелой, Болгария
Квартира 3 спальни
Ахелой, Болгария
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Этаж 2
ID 31793570Total area: 92.71 sq. m.Cost: 66,999 euroSupport fee: 12 euro per sq m per yearFl…
€66,999
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Квартира 3 спальни в Ахелой, Болгария
Квартира 3 спальни
Ахелой, Болгария
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Этаж 5
2-bedroom apartment with sea view in complex Midia Resort Aheloy # 31470798Price: 89 000 eu…
€89,000
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Квартира 2 спальни в Ахелой, Болгария
Квартира 2 спальни
Ахелой, Болгария
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Этаж 4
ID31632652For sale is offered:Ready papers !Apartment with 1 bedroom sea view in complex Mid…
€63,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ахелой, Болгария
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ахелой, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 1/6
Вид на бассейн 2-х комнатная квартира в Midia Grand Resort, Aheloy. Первая линия до пляжа I…
€65,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ахелой, Болгария
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ахелой, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/3
2-комнатная квартира с садом в Vineyards SPA, Aheloy IBG Real Estates рада предложить эту…
€72,500
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Дом 4 спальни в Ахелой, Болгария
Дом 4 спальни
Ахелой, Болгария
Количество спален 4
Площадь 123 м²
Этаж 1
ID 30099046For sale it is offered:House in a gated complex Vinyards Panorama "Meadows Villas…
€250,000
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Квартира 3 спальни в Ахелой, Болгария
Квартира 3 спальни
Ахелой, Болгария
Количество спален 3
Площадь 164 м²
Этаж 3
#28994056 A maisonette is offered for sale in the Viniyards Panorama complex in Aheloy.Cost:…
€89,000
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