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Жильё в Хасковская область, Болгария

Svilengrad
3
7 объектов найдено
Дом 3 спальни в Izvorovo, Болгария
Дом 3 спальни
Izvorovo, Болгария
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Вилла в юго-восточной части Болгарии, которая включает в себя двухэтажный дом общей площадью…
€77,000
в месяц
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Свиленград, Болгария
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Свиленград, Болгария
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 950 м²
Количество этажей 2
Массивный дом с четырьмя спальнями в деревне недалеко от Харманли и Свиленграда. Дом полност…
€45,000
в месяц
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Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Harmanli, Болгария
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Harmanli, Болгария
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 3
Привлекательная недвижимость отреставрированного нового роскошного дома с 150 кв. М жилой пл…
€165,000
в месяц
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Дом 2 спальни с гаражом, с парковка, с c ремонтом в Haskovo, Болгария
Дом 2 спальни с гаражом, с парковка, с c ремонтом
Haskovo, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 920 м²
Количество этажей 1
DISCOUNTED PRICE OF 35000 EURO. DO NOT MISS THIS CHARMING VILLA AND GET YOUR DISCOUNT OF …
€28,000
в месяц
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Дом 2 спальни в Cherepovo, Болгария
Дом 2 спальни
Cherepovo, Болгария
Комнаты 4
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 1
СКИДКА 13000 ЕВРО!!! НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! Одноэтажный дом с комнатами и подвалам…
€13,000
в месяц
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Дом 4 спальни в Levka, Болгария
Дом 4 спальни
Levka, Болгария
Комнаты 7
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 2
Это твердое, кирпичный дом с четырьмя спальнями находится в тихом месте в деревне в Левке с …
€18,000
в месяц
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Дом 4 спальни в Slivengrad, Болгария
Дом 4 спальни
Slivengrad, Болгария
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 300 м²
Количество этажей 2
СКИДОЧНАЯ ЦЕНА 56000 ЕВРО!!! НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Прекрасная вилла построена полно…
€65,000
в месяц
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Типы недвижимости в Хасковская область

дома

Параметры недвижимости в Хасковская область, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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