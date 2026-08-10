Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Хасковская область
  4. Жилая

Жилье в Хасковской области, Болгария

;
дома
7
8 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Свиленград, Болгария
Дом 4 комнаты
Свиленград, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
СКИДКА 13000 ЕВРО!!! НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! Одноэтажный дом с комнатами и подвалам…
$21,266
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Tankovo, Болгария
Квартира 2 спальни
Tankovo, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Описание объекта: Предлагаемая трёхкомнатная квартира расположена в ухоженном жилом комплекс…
$76,226
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Дом 7 комнат в Levka, Болгария
Дом 7 комнат
Levka, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 922 м²
Количество этажей 2
Сельский 4-комнатный дом в деревне недалеко от Свиленграда всего за 18 000 евро! Нужен ремон…
Цена по запросу
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Вилла 6 комнат в Свиленград, Болгария
Вилла 6 комнат
Свиленград, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 950 м²
Количество этажей 2
Массивный дом с четырьмя спальнями в деревне недалеко от Харманли и Свиленграда. Дом полност…
$53,165
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Mladinovo, Болгария
Вилла 6 комнат
Mladinovo, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 2
Peacefully located in a village, with nice and hospitable residents in the Sakar Mountain, n…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 10 комнат в Harmanli, Болгария
Вилла 10 комнат
Harmanli, Болгария
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 3
Привлекательная недвижимость отреставрированного нового роскошного дома с 150 кв. М жилой пл…
$176,234
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Izvorovo, Болгария
Дом 6 комнат
Izvorovo, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Вилла в юго-восточной части Болгарии, которая включает в себя двухэтажный дом общей площадью…
$83,486
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Mustrak, Болгария
Дом 7 комнат
Mustrak, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 300 м²
Количество этажей 2
СКИДОЧНАЯ ЦЕНА 56000 ЕВРО!!! НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Прекрасная вилла построена полно…
$67,075
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Хасковской области, Болгария

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти