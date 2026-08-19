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Жилье в Primorsko, Болгария

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Kiten
7
54 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Primorsko, Болгария
Квартира 2 комнаты
Primorsko, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/6
ID 34146596Для продажи предлагается 2-комнатная квартира на втором этаже в новом комплексе в…
$74,798
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Квартира 1 спальня в Primorsko, Болгария
Квартира 1 спальня
Primorsko, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$126,162
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Квартира 3 комнаты в Primorsko, Болгария
Квартира 3 комнаты
Primorsko, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 116 м²
Этаж 3/5
ID 34219662Цена: 211 724 евро Населенный пункт: СозопольКомнат: 3Общая площадь: 115.84 кв мЭ…
$244,099
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Квартира 2 комнаты в Primorsko, Болгария
Квартира 2 комнаты
Primorsko, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Этаж 3/5
ID 34028144Двухкомнатная квартира с видом на лес в закрытом комплексеЦена: 112 000 евроНасел…
$129,280
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Квартира 2 комнаты в Primorsko, Болгария
Квартира 2 комнаты
Primorsko, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 105 м²
Этаж 2/5
ID 34219668Цена: 228 306 евро Населенный пункт: СозопольКомнат: 2Общая площадь: 104.69 кв мЭ…
$263,216
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Квартира 3 комнаты в Primorsko, Болгария
Квартира 3 комнаты
Primorsko, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Этаж 3/5
ID 34077370Предлагается к продаже трехкомнатная квартира с видом на море в закрытом комплекс…
$311,658
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Primorsko, Болгария
Квартира 2 комнаты
Primorsko, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
ID 34219666Цена: 103 905 евро Населенный пункт: СозопольКомнат: 2Общая площадь: 59.45 кв мЭт…
$119,793
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Квартира в Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
Площадь 59 м²
Жилой комплекс в курортном городе Приморско   Преимущества - В 450 метрах от пляжа, в …
$129,290
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Квартира в Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
Площадь 57 м²
Этаж 3/5
ID 34219658Цена: 100 960 евро Населенный пункт: СозопольКомнат: 1Общая площадь: 57.08 кв мЭт…
$116,398
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Квартира в Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
Площадь 45 м²
Этаж 3/5
ID 34223568Для продажи предлагается студия на 3-м этаже в новом комплексе близко к морю.Цена…
$70,123
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Квартира 2 комнаты в Primorsko, Болгария
Квартира 2 комнаты
Primorsko, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Этаж 3/5
ID28962442Двухкомнатная квартира с видом на лес в закрытом комплексеЦена: 109 000 евро Насел…
$125,817
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Квартира в Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
Площадь 30 м²
Современный  жилой апарт-комплекс для круглогодичного проживания всего в 10 мин. ходьбы от п…
$69,983
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Квартира в Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
Площадь 41 м²
Этаж 2/6
ID 34144516Для продажи предлагается студия на втором этаже в новом комплексе в Приморско .Це…
$56,791
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Квартира 3 комнаты в Primorsko, Болгария
Квартира 3 комнаты
Primorsko, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 192 м²
Этаж -1/5
ID 34066292Шикарная трехкомнатная квартира с огромной террасой и видом на лес в закрытом ком…
$150,057
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Квартира 2 комнаты в Primorsko, Болгария
Квартира 2 комнаты
Primorsko, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
ID 34066288Предлагается к продаже двухкомнатная квартира с видом на море в закрытом комплекс…
$184,686
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Квартира 3 комнаты в Primorsko, Болгария
Квартира 3 комнаты
Primorsko, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Этаж 4/5
ID 34224620Для продажи предлагается 3-комнатная квартира на 4-м этаже в новом комплексе близ…
$170,267
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Квартира в Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
Площадь 30 м²
Этаж 2/5
ID 34062900Предлагается на продажу студия в роскошном комплексе Грин Парадайз 5 ,Приморско.Ц…
$75,029
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Квартира 2 комнаты в Primorsko, Болгария
Квартира 2 комнаты
Primorsko, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Этаж -1/6
ID 34144746Для продажи предлагается 2-комнатная квартира на первом этаже в новом комплексе в…
$86,341
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Квартира 1 спальня в Primorsko, Болгария
Квартира 1 спальня
Primorsko, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Описание объекта: Тёплая и комфортабельная однокомнатная квартира в популярном комплексе Gre…
$80,591
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Квартира в Kiten, Болгария
Квартира
Kiten, Болгария
Площадь 35 м²
Этаж 5/5
ID 34143032Для продажи предлагается студия на пятом этаже с видом на море в новом комплексе …
$62,343
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Квартира в Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
Площадь 45 м²
Этаж 2/5
ID 34223520Для продажи предлагается студия на 2-м этаже в новом комплексе близко к морю.Цена…
$70,061
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Квартира 2 комнаты в Primorsko, Болгария
Квартира 2 комнаты
Primorsko, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Этаж 4/5
ID 34066294Предлагается к продаже двухкомнатная квартира в закрытом комплексе г.Приморско.Це…
$138,515
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Квартира 3 комнаты в Primorsko, Болгария
Квартира 3 комнаты
Primorsko, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Этаж 3/5
ID 34223722Для продажи предлагается 3-комнатная квартира на 3-м этаже в новом комплексе близ…
$158,525
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Квартира в Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
Площадь 43 м²
Этаж 2/5
ID 34223068Для продажи предлагается студия на 2-м этаже в новом комплексе близко к морю.Цена…
$67,615
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Квартира 3 комнаты в Primorsko, Болгария
Квартира 3 комнаты
Primorsko, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Этаж 2/6
ID 34146758Для продажи предлагается 3-комнатная квартира на втором этаже в новом комплексе в…
$102,501
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Квартира 2 комнаты в Primorsko, Болгария
Квартира 2 комнаты
Primorsko, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/5
ID 34182862Двухкомнатная квартира на первом этаже со своим двориком в закрытом комплексе в П…
$90,034
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Квартира в Kiten, Болгария
Квартира
Kiten, Болгария
Площадь 36 м²
Этаж 3/5
ID 34142988Для продажи предлагается студия на третьем этаже с видом на море в новом комплекс…
$59,157
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Квартира в Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
Площадь 56 м²
Этаж 3/5
ID 34219656 Цена: 100 663 евро Населенный пункт: СозопольКомнат: 1Общая площадь: 56.05 кв мЭ…
$116,055
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Квартира 2 комнаты в Primorsko, Болгария
Квартира 2 комнаты
Primorsko, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/5
ID 34222952Для продажи предлагается квартира с 1 спальней на партерном этаже со своим двором…
$98,438
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Квартира 2 комнаты в Kiten, Болгария
Квартира 2 комнаты
Kiten, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/5
ID 34143762Для продажи предлагается квартира с 1 спальней на втором этаже в новом комплексе …
$97,155
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