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Жильё в Приморско, Болгария

Kiten
8
28 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Primorsko, Болгария
Квартира 3 спальни
Primorsko, Болгария
Количество спален 3
Площадь 76 м²
Этаж 2
#31526128 Offered for sale two-bedroom apartment. Price: 132 000 euro. Location: Primorsko R…
€132,000
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Квартира в Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
Площадь 344 м²
# 31683466We offer for sale a beautiful plot of land in the regulation of Primorsko.Cost: 38…
€38,900
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Квартира 2 спальни в Primorsko, Болгария
Квартира 2 спальни
Primorsko, Болгария
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Этаж 4
ID 31609392For sale it is offered:1 bedroom apartment in an ordinary house with a low mainte…
€75,500
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Квартира 3 спальни в Primorsko, Болгария
Квартира 3 спальни
Primorsko, Болгария
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Этаж 1
ID 31239652We offer for sale a 3-room apartment in the new Green Paradise 5 complexPrice: 66…
€66,500
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Квартира 1 спальня в Приморско, Болгария
Квартира 1 спальня
Приморско, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€59,950
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Квартира 2 спальни с Spalni в Primorsko, Болгария
Квартира 2 спальни с Spalni
Primorsko, Болгария
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Этаж 3
ID28962442One-bedroom apartment with a view of the forest in a gated complexPrice: 90,000 eu…
€90,000
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Квартира 3 спальни с Spalni в Primorsko, Болгария
Квартира 3 спальни с Spalni
Primorsko, Болгария
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Этаж 4
ID28976256Two-bedroom apartment with a view of the forest and the pool in a gated complexPri…
€125,000
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Квартира в Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
Площадь 30 м²
Этаж 5
Green Paradise 5 является пятой фазой круглогодичного комплекса закрытого типа The Green Par…
€45,000
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Квартира 1 спальня с Spalni в Primorsko, Болгария
Квартира 1 спальня с Spalni
Primorsko, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 5
Представляем Вашему вниманию новый комплекс „Green Paradise Deluxe”, который расположен на п…
€110,000
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Квартира с Spalni в Primorsko, Болгария
Квартира с Spalni
Primorsko, Болгария
Площадь 59 м²
Этаж 3
Предлагаем Вашему вниманию двухкомнатный апартамент в новый комплекс Green Paradise 2, проек…
€62,000
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Квартира 1 комната с Spalni в Primorsko, Болгария
Квартира 1 комната с Spalni
Primorsko, Болгария
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 4
Комплекс является по своей концепции уникальным, так как  он расположен в дубовой роще на ок…
€59,000
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Квартира с кондиционером в Primorsko, Болгария
Квартира с кондиционером
Primorsko, Болгария
Площадь 51 м²
Этаж 2
ID27657754ASK complex, studio, PrimorskoStudio, in the complex "ASK", located in Primorsko-i…
€45,927
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Квартира с кондиционером в Primorsko, Болгария
Квартира с кондиционером
Primorsko, Болгария
Площадь 51 м²
Этаж 2
ID27658238ASK complex, studio, PrimorskoStudio, in the complex "ASK", located in Primorsko-i…
€45,927
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Квартира в Lozenets, Болгария
Квартира
Lozenets, Болгария
Площадь 37 м²
Комплекс апартаментов в 100 метрах от пляжа, курортный поселок Лозенец Преимущества -К…
€52,572
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Квартира в Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
Апартамент с 3-мя спальнями и просторными террасами в современном комплексе всего в 10 мин…
€156,000
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Квартира в Lozenets, Болгария
Квартира
Lozenets, Болгария
Аттрактивный участок для строительства однофамильного дома в престижном и одном из лучших че…
€80,000
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Квартира в Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
Площадь 49 м²
Современный  жилой апарт-комплекс для круглогодичного проживания всего в 10 мин. ходьбы от…
€59,000
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Квартира в Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
Площадь 54 м²
Жилой комплекс в курортном городе Приморско Преимущества: -расположен в дубовой роще в…
€55,000
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Квартира в Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
Площадь 58 м²
Красивый жилой комплекс в центральной части курортного города Приморско, в близости от мор…
€110,000
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Квартира в Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
Площадь 29 м²
Жилой комплекс в курортном городе Приморско   Преимущества - В 450 метрах от пляжа, …
€38,000
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Квартира в Lozenets, Болгария
Квартира
Lozenets, Болгария
Площадь 241 м²
Комплекс расположен в 800 м от живописного курортного села Лозенец, в 300 метрах от моря. …
€275,712
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Квартира в Lozenets, Болгария
Квартира
Lozenets, Болгария
Площадь 145 м²
Коттеджный посёлок в 3 км. от курортного поселка Лозенец.    Местоположение Комплекс …
€158,000
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Квартира 2 спальни с Spalni в Primorsko, Болгария
Квартира 2 спальни с Spalni
Primorsko, Болгария
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Этаж 4
ID222255951 bedroom apartment in the Green Paradise Deluxe complex in PrimorskoPrice: 155,00…
€155,000
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Вилла в Lozenets, Болгария
Вилла
Lozenets, Болгария
Площадь 6 670 м²
€3,20 млн
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Квартира 2 комнаты с Spalni, с холодильником в Lozenets, Болгария
Квартира 2 комнаты с Spalni, с холодильником
Lozenets, Болгария
Комнаты 2
Площадь 90 м²
Oasis Beach Club расположен в 2 км к юго-востоку от деревни Лозенец на пляже Оазис. Роскош…
€160,000
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Квартира 2 комнаты с Spalni, с холодильником в Lozenets, Болгария
Квартира 2 комнаты с Spalni, с холодильником
Lozenets, Болгария
Комнаты 2
Площадь 78 м²
Oasis Beach Club расположен в 2 км к юго-востоку от деревни Лозенец на пляже Оазис.   Роск…
€100,000
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Дом в Lozenets, Болгария
Дом
Lozenets, Болгария
Площадь 175 м²
Real estate’s agency KVADRAT presents you exclusively one floored, luxury house with floor…
€780,000
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Квартира 2 спальни с Spalni в Primorsko, Болгария
Квартира 2 спальни с Spalni
Primorsko, Болгария
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Этаж 4
ID225069111 bedroom apartment in the Green Paradise Deluxe complex in PrimorskoPrice: 130,00…
€130,000
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Типы недвижимости в Приморско

квартиры

Параметры недвижимости в Приморско, Болгария

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