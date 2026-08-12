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Квартиры в Бургасской области, Болгария

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4
Несебр
2086
Pomorie
221
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5 096 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/6
Набережная! Меблированная 1-комнатная квартира с видом на море в Dolce Vita 2, Свети Влас IB…
$161,825
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Квартира 1 спальня в Несебр, Болгария
Квартира 1 спальня
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Описание объекта: Эта ухоженная двухкомнатная квартира площадью 54 м² расположена на первом …
$92,154
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
Апартамент с 1 спальней в комплексе «Краун Форт Клаб», 5 этаж, Святой Влас, Болгария62 м², 8…
$93,480
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Квартира 3 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Этаж -1/4
ID 34355504 Цена: 80 000 евроНаселенный пункт: Солнечный БерегКомнат: 3Общая площадь: 64 кв.…
$92,326
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Квартира 1 спальня в Несебр, Болгария
Квартира 1 спальня
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Описание объекта: На продажу выставлена эксклюзивная двухкомнатная квартира площадью 50 м² в…
$165,032
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Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Описание объекта: На продажу выставлена эксклюзивная двухкомнатная квартира площадью 65,2 м²…
$265,436
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Квартира 1 спальня в Pomorie, Болгария
Квартира 1 спальня
Pomorie, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Описание объекта: Щедрая двухкомнатная квартира в Sunset Resort - Поморие, Болгария Предста…
$98,239
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Квартира 2 спальни в Равда, Болгария
Квартира 2 спальни
Равда, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам просторную трёхкомнатную квартиру в ухоженном жилом комп…
$115,575
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Квартира 2 комнаты в Ахелой, Болгария
Квартира 2 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Этаж 4/6
Апартамент с 1 спальней в комплексе «Шато Ахелой 2», 4 этаж, Болгария, Ахелой, 63,43 м², 66 …
$76,603
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Квартира в Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
Площадь 42 м²
Этаж 5/6
Студия в комплексе "Сансет Бич 4" — уют у моря по привлекательной цене!Солнечный берег, Болг…
$60,012
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Квартира 2 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
ID 34356726 Стоимость: 57 900 евроНаселенный пункт: АхелойКомнат: 2 Общая площадь: 50 кв мЭт…
$66,696
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Квартира 1 комната в Ахелой, Болгария
Квартира 1 комната
Ахелой, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/7
Panoramic Sea View Studio в Midia Grand Resort IBG Real Estates рада предложить эту полност…
$81,787
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 1 спальня в Несебр, Болгария
Квартира 1 спальня
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Описание объекта: На продажу предлагается ухоженная студия площадью **41 м²** в популярном ж…
$69,115
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Этаж 4/6
ID 34356730Стоимость: 177 000 евроНаселенный пункт: Святой ВласКомнат: 3 Общая площадь: 110 …
$204,270
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Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/5
ID 34356740Стоимость: 63 500 евроНаселенный пункт: Солнечный берегКомнат: 2 Общая площадь: 7…
$73,283
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Квартира 1 спальня в Несебр, Болгария
Квартира 1 спальня
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Описание объекта: Уютное студио в Holiday Fort Club - Солнечный Берег, Болгария Комфортабел…
$64,722
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 38 м²
Этаж -1/5
ID 34356734Стоимость: 64 000 евроНаселенный пункт: Святой ВласКомнат: 1Общая площадь: 38 кв …
$73,860
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Квартира в Tankovo, Болгария
Квартира
Tankovo, Болгария
Площадь 30 м²
Этаж 2/4
ID 34351916Цена: 26 000 евро Населенный пункт: Солнечный Берег Комнат: 1Общая площадь: 30 кв…
$30,006
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Квартира 1 спальня в Несебр, Болгария
Квартира 1 спальня
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Описание объекта: На продажу предлагается уютная студия площадью 42 м², расположенная на 4 э…
$78,019
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Квартира 1 спальня в Несебр, Болгария
Квартира 1 спальня
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Описание объекта: На продажу предлагается уютная студия площадью 37 м² в ухоженном комплексе…
$63,474
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/8
ID 34136372Стоимость: 172 000 евроОбщая площадь: 100 кв мКомнат: 3Этаж: 2Такса поддержки: 10…
$198,500
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Квартира 3 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 3 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Beachfront 2-Bedroom Duplex с видом на море и частной парковкой IBG Недвижимость предлагает …
$194,181
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Роскошный апартамент с 1 спальней в комплексе «Миллениум – 1», Святой Влас, Болгария#3435319…
$167,340
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Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Описание объекта: Щедрая 3-комнатная квартира с панорамным видом на море в Свети Влас, Болга…
$180,875
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Этаж 6/7
Комфорт у моря для отдыха и круглогодичного проживания!Предлагаем к продаже просторный апарт…
$196,192
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Квартира 1 комната в Несебр, Болгария
Квартира 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/6
Студия с видом на бассейн в Сансет-Бич 4, Солнечный берег IBG Real Estates рада предложить э…
$61,052
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/3
Пляжная 1-комнатная квартира с видом на море и бассейн в Диаманте, Свети Влас IBG Недвижимос…
$156,026
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Этаж 1/6
ID: 34354860Цена: 143 000 евроНаселенный пункт: Святой ВласКомнат: 3Общая площадь: 86.79 кв.…
$165,032
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Квартира 1 комната в Несебр, Болгария
Квартира 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/4
Меблированная студия с видом на бассейн в Nessebar Fort Club, Солнечный берег IBG Real Estat…
$63,241
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Квартира 1 комната в Несебр, Болгария
Квартира 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/6
South-Facing Furnished Studio в Magnolia Residence 7, Солнечный берег IBG Недвижимость рада …
$95,710
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Типы недвижимости в Бургасской области

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Параметры недвижимости в Бургасской области, Болгария

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