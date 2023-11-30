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Квартиры в Бургасская область, Болгария

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1 926 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бургас, Болгария
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бургас, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 5/6
Агентство "Джин Дом" представляет ЭКСКЛЮЗИВНОЕ предложение - просторный меблированный мезоне…
€315,000
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GINY DOM
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Солнечный берег, Болгария
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Солнечный берег, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Мы рады представить вам наши новостроюшиеся проекты на солнечном берегу больгарии!удачное со…
€121,500
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Kaiser
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Солнечный берег, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Мы рады представить вам наши новостроюшиеся проекты на солнечном берегу больгарии!удачное со…
€69,900
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Kaiser
Языки общения: English, Русский
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Солнечный берег, Болгария
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Солнечный берег, Болгария
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Мы рады представить вам наши новостроюшиеся проекты на солнечном берегу больгарии!удачное со…
€39,900
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Агентство
Kaiser
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня в Солнечный берег, Болгария
Квартира 1 спальня
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 5
We would like to offer for sale a luxurious apartment in the living complex Cascadas 2 in Su…
€79,900
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Квартира 1 спальня в Поморие, Болгария
Квартира 1 спальня
Поморие, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3
Предлагаем к покупке апартамент с одной спальней с видом на море в комплексе «Blue Bay Palac…
€68,000
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Квартира 2 спальни в Бургас, Болгария
Квартира 2 спальни
Бургас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 12
We are pleased to offer for sale a two-storey townhouse in the Atlantis residential complex …
€330,000
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Квартира в Солнечный берег, Болгария
Квартира
Солнечный берег, Болгария
Площадь 100 м²
Предлагаем к покупке готовый бизнес, приносящий постоянный доход – магазины разливного вина …
€270,000
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Квартира 2 спальни в Бургас, Болгария
Квартира 2 спальни
Бургас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Этаж 12
Предлагаем к продаже двухэтажный таунхаус в Сарафово комплексе «Atlantis».Комплекс «Atlantis…
€269,000
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Квартира 1 спальня в Бургас, Болгария
Квартира 1 спальня
Бургас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 7
Предлагаем к покупке апартамент с одной спальней в жилом комплексе премиум класса «Лазурен б…
€170,500
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Квартира 3 спальни в Бургас, Болгария
Квартира 3 спальни
Бургас, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Этаж 5
It is a real pleasure for us to make a profitable proposal for a maisonette in Burgas town i…
€170,000
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Квартира 2 спальни в Несебр, Болгария
Квартира 2 спальни
Несебр, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 6
It is a pleasure for us to propose to you a two-bedroom apartment in the great living comple…
€170,000
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Квартира 2 спальни в Несебр, Болгария
Квартира 2 спальни
Несебр, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 6
Предлагаем на продажу мезонет с двумя спальнями в комплексе «Виго».Жилой комплекс Vigo наход…
€169,500
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Квартира 2 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Этаж 12
Предлагаем к покупке виллу с двумя спальнями в комплексе люкс-класса «Victoria Royal Garden»…
€260,000
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Квартира 2 спальни в Бургас, Болгария
Квартира 2 спальни
Бургас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 4
Предлагаем на продажу стильную квартиру с двумя спальнями в Сарафово, квартал города Бургас.…
€168,000
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Квартира 2 спальни в Несебр, Болгария
Квартира 2 спальни
Несебр, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
Этаж 56
We would like to offer you to buy a maisonette penthouse with two bedrooms and a garage on a…
€245,000
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Квартира 2 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 6
It is a pleasure for us to make a sales proposal for a penthouse in the elite complex Harmon…
€165,000
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Квартира 4 спальни в Ravda, Болгария
Квартира 4 спальни
Ravda, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
We would like to offer for sale a large four-bedroom apartment in the living complex. Apollo…
€205,800
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Квартира 2 спальни в Бургас, Болгария
Квартира 2 спальни
Бургас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 187 м²
Этаж 1
An exclusive offer! Only for direct clients!The Apart Estate agency is happy to make an excl…
€165,000
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Квартира 1 спальня в Солнечный берег, Болгария
Квартира 1 спальня
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3
Предлагаем к покупке апартамент с одной спальней на первой линии моря в комплексе «Golden Ra…
€198,000
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Квартира 1 спальня в Бургас, Болгария
Квартира 1 спальня
Бургас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 7
Предлагаем к покупке апартамент с одной спальней в комплексе «Lazuren Briag/Cote d`Azur Resi…
€197,000
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Квартира 2 спальни в Kosharitsa, Болгария
Квартира 2 спальни
Kosharitsa, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Этаж 123
We would like to offer for sale a separate three-storey cottage in the living complex Saint …
€195,000
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Квартира 1 спальня в Солнечный берег, Болгария
Квартира 1 спальня
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 4
Предлагаем к покупке двухкомнатный апартамент в комплексе «Golden Rainbow» в Солнечном берег…
€165,000
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Квартира 4 спальни в Kosharitsa, Болгария
Квартира 4 спальни
Kosharitsa, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 12
We would like to offer a separate townhouse in the villa complex Villa Romana in the ecologi…
€189,000
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Квартира 4 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 4 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж 12
We would like to offer for sale a cottage with a well-maintained yard in the living complex …
€495,000
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Квартира 1 спальня в Бургас, Болгария
Квартира 1 спальня
Бургас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 7
Предлагаем к покупке двухкомнатный апартамент в комплексе «Лазурен бряг"/Cote d`Azur Residen…
€158,700
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Квартира 3 спальни в Бургас, Болгария
Квартира 3 спальни
Бургас, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Этаж 2
We are happy to offer for sale cottages with sea views in the prestigious neighborhood of Bu…
€185,000
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Квартира 3 спальни в Бургас, Болгария
Квартира 3 спальни
Бургас, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Предлагаем к покупке апартамент с тремя спальнями в ж.к. «Лазур» в крупном морском городе Бу…
€370,000
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Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3
We would like to offer an apartment with one bedroom in the luxurious complex Ipanema Beach …
€157,000
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Квартира 3 спальни в Несебр, Болгария
Квартира 3 спальни
Несебр, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 6
A special sales offer from Apart Estate – a really spacious and yet cozy three-bedroom apart…
€155,000
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Параметры недвижимости в Бургасская область, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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