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Жилой комплекс в окружении парка, рядом с Международным финансовым центром, Стамбул, Турция

Умрание, Турция
от
€793,000
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4
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О комплексе

Жилой комплекс в окружении зелени, рядом с Международным финансовым центром (7-м по величине в мире) и станцией метро.

Комплекс с функциональными и удобными деталями: большие балконы, кладовки, места для работы и отдыха, ресторан, учебные классы, место для занятий йогой, сауна, паровая комната, места для посадки растений, площадка для мероприятий в парке Йылдыз.

В комплексе есть апартаменты с 2-5 спальнями в малоэтажных зданиях. В апартаментах есть открытые площадки, такие как широкие балконы (3 метра), сады, террасы.

Расположение и объекты поблизости

Расположен в спокойном районе, в Анатолийской части рядом с метро, новыми дорогами и мостами.

  • Международный финансовый центр: 10 метров
  • Станция метро: 500 метров
  • Дорога TEM Otoyolu: 4 км
  • Дорога E-5 Karayolu: 7 км
  • Мечеть Чамлыджа: 8 км
  • Мост Мучеников 15 июля: 11 км
  • Мост Султана Мехмеда Фатиха: 15 км.
Местонахождение новостройки
Умрание, Турция

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Жилой комплекс в окружении парка, рядом с Международным финансовым центром, Стамбул, Турция
Умрание, Турция
от
€793,000
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