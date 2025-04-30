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  4. Жилой комплекс Уникальный проект класса люкс от ведущего застройщика в Стамбуле рядом с финансовым центром.

Жилой комплекс Уникальный проект класса люкс от ведущего застройщика в Стамбуле рядом с финансовым центром.

Умрание, Турция
от
$415,000
BTC
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ETH
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* Цена указана для справки
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26145
ID новостройки на Realting
In CRM: 1170
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Умрание

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Это уникальный и единственный проект с такой концепцией, предлагающий новый образ жизни, одновременно комфортный и связанный с природой, расположенный в популярном районе Умрание рядом с финансовом центром Стамбула.

Проект расположенный на площади 23.000 м2, где 70% занимает зеленая территория, комплекс состоит из 5-и жилых блоков, всего 544 квартиры различной планировки от 2+1 до 5+1, площадью от 96 м2 до 267 м2.

В комплексе будет 4-х этажная парковка и 2-а этажа отведено для магазинов, кафе, ресторанов и т.д.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества, кухонной мебелью, а также полностью оборудованной ванной комнатой.

Комплекс расположен в 200 метрах от ветки метро м12, в 500 метрах от финансового центра, также рядом вся городская инфраструктура - магазины, кафе, банки, образовательные медицинские учреждения.

Первый взнос - 50%.
Без% рассрочка до конца строительства!

Окончание строительства: июнь 2025 года.


Инфраструктура:

  • Бассейн
  • Спортивный зал
  • Сауна
  • Зал для проведения мероприятий
  • Магазины
  • Кафе и Рестораны
  • Спортивные площадки
  • Ландшафтный дизайн
  • Охрана 27/7
  • И многое другое


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Умрание, Турция

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Жилой комплекс Уникальный проект класса люкс от ведущего застройщика в Стамбуле рядом с финансовым центром.
Умрание, Турция
от
$415,000
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