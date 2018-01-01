Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Турция

Проект состоит из двух частей:
1) Жилые здания средней высоты: 17 корпусов, 491 апартамент с 2-4 спальнями.
2) Высокая башня: 43 этажа, 547 апартаментов с 1-2 спальнями.
Также, рядом есть сад площадью 25 000 м2, озеро и водные объекты общей площадью 6 000 м2.Удобства и оснащение в доме
В проекте также есть: различные площадки для спортивных игр, сауна, парная, хаммам, конференц-залы, гостиничный сервис, система "умный дом", охрана 24/7.Расположение и объекты поблизости
Проект находится недалеко от нескольких достопримечательностей. Мечеть Чамлыджа - самая большая мечеть в Европе и Турции. Телебашня Чамлыджа - самая высокая в Стамбуле. Включает множество ресторанов и кафе с видом на море.
Рядом с комплексом находятся транспортные пути: шоссе Shela, E80, E5, станция метро M5.
Расстояние до других значимых объектов: