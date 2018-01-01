  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Турция

Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€595,000
;
18
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Проект состоит из двух частей:

1) Жилые здания средней высоты: 17 корпусов, 491 апартамент с 2-4 спальнями.

2) Высокая башня: 43 этажа, 547 апартаментов с 1-2 спальнями.

Также, рядом есть сад площадью 25 000 м2, озеро и водные объекты общей площадью 6 000 м2.

Удобства и оснащение в доме

В проекте также есть: различные площадки для спортивных игр, сауна, парная, хаммам, конференц-залы, гостиничный сервис, система "умный дом", охрана 24/7.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится недалеко от нескольких достопримечательностей. Мечеть Чамлыджа - самая большая мечеть в Европе и Турции. Телебашня Чамлыджа - самая высокая в Стамбуле. Включает множество ресторанов и кафе с видом на море.

Рядом с комплексом находятся транспортные пути: шоссе Shela, E80, E5, станция метро M5.

Расстояние до других значимых объектов:

  • Босфор - 5 км
  • Мост мучеников 15 июля - 7,5 км
  • Район Ускюдар - 8 км
  • Больница - 1км
  • Школы - 200 м
  • Торговый центр - 1,5 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая зеленая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, рядом с лесом, Стамбул, Турция
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
от
€422,696
Жилой комплекс ESTA USKUDAR
Ускюдар, Турция
от
€450,000
Жилой комплекс Новые пентхаусы 2+1 в комплексе с инфраструктурой, район Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€200,000
Жилой комплекс Mevsim İstanbul 4
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,80 млн
Жилой комплекс CONCEPT TREND
Elvanli, Турция
от
€36,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€595,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !
Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !
Yalinayak, Турция
от
€35,000
Площадь 65 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Район Соли центр. Газ есть. Спокойный, тихий, чистый район. Песчаный песок. Красивая набережная. Магазины Шок, А 101, Бим, рынок, пекарни, пиццерии, кафе, рестораны, дет. сады частные, государственные. Школы частные, государственные. Район уже устоявшиеся. Вся транспортная развязка. РАЙОН Мезитли Довултепе = Соли Центр 1+1, жилая площадь 46 М2, общая площадь 58 М2 2+1 жилая площадь 77 М2, общая площадь 89 М2 Индивидуальная система природного газа
Жилой комплекс Современный жилой комплекс рядом с известным пляжем Инжекум
Жилой комплекс Современный жилой комплекс рядом с известным пляжем Инжекум
Аванос, Турция
от
€118,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Аланье - район Инжекум.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 47 до 102 м2. Расстояние до моря 700 м.Один из лучших пляжей Турции на берегу Средиземного моря находится в этом района Аланьи. Он расположен на западе от центра, со стороны Анталии, в 88 км от аэропорта. В 30 км находится большой город Манавгат, а до центра Аланьи — 22 км. Инжекум небольшой, но здесь есть как новая недвижимость, так и частные дома с виллами. Район со всех сторон окружен хвойными лесами, очень красивый и уютный. Всей необходимой инфраструктурой располагает соседний более обжитый и застроенный район Авсаллар.Основные причины рассматривать недвижимость в этом районе — это хвойные леса и лучший пляж с мелким песком, куда специально приезжают на отдых с других районов. Здесь же находится уникальный пляж в сосновом лесу с бухтой без волн, в зоне для кемпинга и отдыха на природе. Кроме того, расстояние до аэропорта Антальи небольшое, по сравнению с центром и остальными районами Аланьи.
Резиденция Luxury And Riverside Residences In Kağıthane
Резиденция Luxury And Riverside Residences In Kağıthane
Мраморноморский регион, Турция
от
€511,370
Площадь 185 м²
1 объект 1
Агентство: Property Advisor Turkey
Самый высокий потенциальный доход в этом районе По данным Forbes Turkey Research, это жилой проект, расположенный на европейской стороне в Кагитане, одном из быстрорастущих районов Стамбула с высокими инвестиционными доходами. Kağıthane включает в себя бизнес-район с крупными и известными компаниями, который сделал спрос очень высоким как со стороны местных, так и международных инвесторов. - Площадь участка: 27000 кв.м. ² N - Количество спален: от 1 + 0 до 4 + 1 - Номер единицы: 440 - Номер этажа: 12 - Номер блока: 12 - Диапазон размеров: 41 - 180m²
Realting.com
Перейти