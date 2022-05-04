Istanbul Umraniye Apartment Compound

Почему это свойство؟
Жизнь в самом сердце живописной природы, в городской местности со многими из самых красивых парков города.
Проект с высокой инвестиционной ценностью; Он находится в жизненно важной области, прилегающей к финансовым и деловым центрам.
Он находится в привилегированном месте рядом с мостами и наземными, морскими и воздушными транспортными линиями в Стамбуле.
Это жилой комплекс с роскошными техническими характеристиками, богатый удобствами и услугами, которые дополняют роскошь жизни.
Проект находится в стадии разработки, с гибкими планами платежей, с готовым титульным актом, который соответствует условиям турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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-Если вы ищете квартиру в Алании, которая находится на динамичном проспекте и недалеко от моря, эта квартира вам подойдет. Это 2 + 1, 125 м2, с отдельной большой кухней, большим застекленным балконом, гостиной, двумя спальнями и двумя ванными комнатами. Из всех окон квартиры видно море. Как насчет того, чтобы насладиться видом на море, пока вы пьете кофе? А еще есть бассейн, рядом с которым можно искупаться или позагорать. Квартира с видом на море в Алании, Тосмур, всего в 150 метрах от пляжаТеперь пора поговорить о местонахождении здания. Эта квартира находится в районе Тосмур рядом с Димривером и всего в 150 метрах от моря. Тосмур - известный район в Аланье с пляжем и магазинами для иностранных жителей. Дойти до пляжа можно за десять минут пешком. А еще вокруг здания есть рынки, рестораны и кафе. За пять минут вы можете добраться до автобусной остановки, сесть в автобус и ехать куда хотите. Будьте уверены, прогулка по реке Дим будет такой расслабляющей и приятной по утрам. Если вы хотите выйти на городскую площадь, это займет всего 15 минут. Квартира расположена на 7 этаже 10 этажного дома. Почему стоит покупать эту квартиру в Алании, Тосмур?-Полная мебель и кухонная техника включены в стоимость. -Рядом с пляжем -Вид на море с балкона В результате мы, безусловно, рекомендуем вам купить эту квартиру, чтобы хорошо жить в Алании. Вы никогда не пожалеете!
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 47 до 110 м2. Расстояние до моря 800 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Представляем Вашему вниманию новый современный проект, расположенный на западе Алании в районе Паяллар.
В последнее время в районном Паяллар активно интересуются инвесторы со всего мира и поступают средства на развитие инфраструктуры местности. На данном этапе у вас есть возможность приобрести недвижимость по самым низким и выгодным ценам.
На территории в 3 095 квадратных метров будет расположен комплекс, состоящий из 1 – ого 7-этажных блоков и развитой инфраструктуры комплекса.
Квартиры будут сдаваться в полной чистовой отделкой, с использованием высококачественных материалов. Будет установлен кухонный гарнитур с нишами под бытовую технику, полностью укомплектованные ванные комнаты, точечным освещением и выводами под систему кондиционирования.
Суммарно представлено 57 квартиры от 50 м² до 135 м² различной планировки.
Удаленность от моря составляет 2,5 км.
Инфраструктура комплекса включает в себя: открытый бассейн, сауна, фитнес, турецкий хамам, бемедка, комната отдыха, настольный теннис, открытая и закрытая детские площадки, парковка для велосипедов, сервис до моря.
Начало строительства проекта: 30.03.2023
Окончание строительства проекта: 30.09.2024