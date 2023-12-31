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Современная комфортабельная резиденция с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€331,210
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О комплексе

Предлагаются новые апартаменты с балконами. Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, тренажерным залом, сауной и турецкой баней, беговыми дорожками и спортивными площадками, садами и детскими площадками.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре азиатской части Стамбула, рядом с остановками общественного транспорта и автомагистралью ТЕМ, в нескольких метрах от торговых центров, больниц и международных школ.

  • автобусная остановка - 260 м
  • станция метро - 450 м
  • торговый центр - 700 м
  • спортивный комплекс - 950 м
  • район Ускюдар - 10 км
  • парк Чекмекой - 12 км
  • исторический центр Стамбула - 25 км
  • аэропорт Гёкчен - 40 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Современная комфортабельная резиденция с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€331,210
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