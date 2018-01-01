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Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция

Умрание, Турция
от
€860,000
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20
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О комплексе

Жилой комплекс спроектирован как небольшой город с привилегированный расположением - рядом с новым Международным финансовым центром, в одном из самых динамичных районов Азиатской части Стамбула.

В проекте есть малоэтажные жилые здания, большой городской парк с прогулочными дорожками и местами отдыха, кинотеатр на открытом воздухе, кафе, теннисная и баскетбольная площадки, детский сад, магазины.

В жилом комплексе представлены различные варианты апартаментов с просторными балконами и 1-4 спальнями, площадью от 46 м2 до 200 м2.

Расположение и объекты поблизости

Расположен в Азиатской части Стамбула рядом с метро, кафе, ресторанами, магазинами.

  • Дорога TEM: 4 км
  • Дорога E-5: 7 км
  • Мост Мучеников 15 июля: 11 км
  • Мост Султана Мехмеда Фатиха: 15 км.
Местонахождение новостройки
Умрание, Турция

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Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Умрание, Турция
от
€860,000
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